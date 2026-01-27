Unidade de Saúde do bairro Pacaembu inicia atendimentos na segunda-feira 

Após quase dois anos fechada à Unidade de Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi” deve enfim ampliar o acesso da população aos serviços da Saúde, fortalecendo a rede de atenção básica do município.

Jorge Honorio

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga/SP inicia na próxima segunda-feira (2.fev) o atendimento ao público na Unidade de Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi”, no bairro Pacaembu. A unidade está localizada na Rua Dimas Liévana de Camargo, nº 1.170. O prédio teve custo aproximado de R$ 1.080.979,14.

A unidade de saúde que deve ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e fortalecer a rede de atenção básica do município está pronta e fechada há quase dois anos, sendo motivo de reclamações de moradores da área e vereadores na Câmara, além de objeto de uma série de reportagens do Diário durante todo o ano de 2025.

Em maio do ano passado, o vereador Osmair Ferrari (PL) encabeçou na Casa de Leis um movimento pedindo que a Prefeitura de Votuporanga não transformasse o prédio em uma espécie de ‘deposito de vacinas’. O prefeito Jorge Seba (PSD) respondeu, à época, garantindo que a unidade de saúde seria mantida e inaugurada durante as festividades do aniversário da cidade, em agosto.

A inauguração não aconteceu, os principais motivos, segundo apurado à época, giraram em torno de um imbróglio na renovação do contrato da Prefeitura com a OS Santa Casa, na compra dos móveis e na instalação da rede de oxigênio na unidade.

A Unidade de Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi” possui uma área de construção de 251,93m², contando com recepção, consultórios médicos, salas de espera, vacina, curativo, procedimentos, farmácia, além de banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviço.

A cerimônia de inauguração, inicialmente agendada para está sexta-feira (30), às 16h, será remarcada em decorrência do afastamento por 12 dias do prefeito Jorge Seba (PSD), que passou por cateterismo na última sexta-feira (23), apontando a necessidade de uma angioplastia e repouso.

Para o prefeito em exercício, Luiz Torrinha (PL), o início do funcionamento da unidade representa mais um avanço no cuidado com as pessoas: “Investir em saúde é investir em dignidade, qualidade de vida e respeito com a população. Esta unidade reforça o nosso compromisso de levar atendimento cada vez mais próximo de quem precisa. Votuporanga é referência em saúde e seguimos trabalhando para avançar ainda mais.”