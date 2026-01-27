Discussão por pacote de bolacha termina com grávida hospitalizada em Tanabi 

O episódio de violência doméstica resultou na apreensão de uma garrucha calibre .32, na área central da cidade. Suspeito foi ouvido e liberado.

Uma discussão por causa de um pacote de bolacha terminou em violência doméstica, apreensão de arma ilegal e atendimento médico a uma gestante na área central de Tanabi/SP, após ação da Polícia Militar na Rua Capitão Lauderindo de Brito.

De acordo com o apurado, policiais militares foram acionados via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar) após a vítima M.F., dar entrada no Pronto-Socorro.

Na unidade de saúde, ela relatou que se desentendeu com o esposo, S.M., e foi agredida. Gestante, sentiu dores e sangramento. Ela pediu que o marido a levasse ao hospital, mas teve o pedido negado, buscando atendimento por conta própria.

Os PMs se deslocaram ao endereço do casal e localizou S.M., que alegou que a discussão começou por causa de um pacote de bolacha e que a esposa teria avançado contra ele, atingindo seus órgãos genitais, motivo pelo qual disse tê-la imobilizado.

Questionado, S.M., declarou possuir uma garrucha calibre .32, herdada do avô, sem registro legal. A arma foi encontrada com duas munições intactas.

O suspeito que passou por atendimento médico, onde foram constatados arranhões, foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido no contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo, sendo posteriormente liberado. Já a gestante foi encaminhada para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP devido à gestação e o sangramento, contudo, sem lesões aparentes.