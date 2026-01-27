Alisson vai ao CT do Corinthians em meio a impasse sobre pagamento de empréstimo ao São Paulo 

Timão ainda não pagou o valor exigido pelo Tricolor para liberação do jogador.

O meio-campista Alisson esteve no CT do Corinthians nesta segunda-feira, mas não participou das atividades, nem fez exames médicos, em meio a um impasse na concretização do empréstimo com o São Paulo.

O presidente Osmar Stabile resiste a comprometer ainda mais o combalido caixa corintiano com a pedida do São Paulo pelo empréstimo – R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1 milhão à vista no fechamento do negócio, e bônus de R$ 1,5 milhão se o jogador atuar por pelo menos 45 minutos em 20 partidas ou mais.

O dirigente concorda em arcar integralmente com o salário de Alisson e ter a opção de compra ao final do ano, mas não gostaria de pagar pelo empréstimo.

Com dificuldades no fluxo de caixa, o Corinthians não tem, neste momento, o dinheiro necessário para concluir o empréstimo.

O novo presidente do São Paulo, Harry Massis, confirmou a negociação na semana passada e disse que só esperava o pagamento de R$ 1 milhão para liberar o jogador, o que ainda não aconteceu.

Em entrevistas no Estádio Benitão, em Rio Claro/SP, onde o Corinthians venceu o Velo Clube por 1 a 0 no Paulistão, o executivo de futebol Marcelo Paz disse que, apesar das negociações avançadas, ainda havia “questões burocráticas” a serem resolvidas.

O departamento de futebol não permitiu que Alisson participasse de qualquer atividade no CT nesta segunda-feira justamente porque o negócio não está concretizado.

O meia não quer mais jogar pelo São Paulo e vê como positiva a oportunidade de voltar a atuar com o técnico Dorival Júnior, que pediu a contratação dele.

O jogador teve uma transformação na carreira, deixando de ser atacante para virar meia mais defensivo, sob o comando de Dorival no Tricolor.

Treino do Corinthians

O elenco do Corinthians voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, de olho na estreia no Brasileirão contra o Bahia e no confronto pela Supercopa Rei contra o Flamengo.

Os jogadores voltaram a São Paulo logo após a vitória sobre o Velo Clube, válida pela quinta rodada do Paulistão, e dormiram no CT Joaquim Grava.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida de domingo fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

Os demais foram ao campo após um trabalho de força na academia para duas atividades setoriais ofensivas e defensivas com movimentações técnicas e um jogo de enfrentamento em campo reduzido, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube.

O atacante Memphis Depay participou novamente do treinamento, depois de iniciar a temporada fazendo reequilíbrio muscular e cuidando de um edema ósseo no joelho esquerdo. Ele deve estrear em 2026 no jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, para ganhar minutagem.

O objetivo é estar em condições físicas para o duelo contra o Flamengo, pela Supercopa Rei, no próximo domingo, às 16h, no Estádio Mané Garrincha.

Recuperado de uma lesão no abdômen, o zagueiro Cacá iniciou a transição física nesta segunda-feira.

*Com informações do ge