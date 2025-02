Uniati, programa de Responsabilidade Social da Unifev, inicia ano letivo

Ações promovem o fortalecimento das relações sociais dos alunos da terceira idade, com oportunidades de aprendizado e troca de experiências.

As atividades da Universidade Aberta à Terceira Idade (Uniati) da Unifev foram reiniciadas nesta quinta-feira (13.fev), no câmpus Centro, após o período de férias. O programa, que já é tradicional na Instituição, continua com seu propósito de transformar a vida de pessoas da melhor idade, proporcionando um ambiente acolhedor de convivência e aprendizado.