Reservas trabalham no gramado, e titulares fazem atividade regenerativa 

O elenco do Santos iniciou nesta sexta-feira a preparação para o duelo contra o Água Santa, pela 10ª rodada do Paulistão. Os times se enfrentam neste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro.

Após a folga do elenco na última quinta-feira, os jogadores se reapresentaram na manhã desta sexta, no CT Rei Pelé. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Corinthians realizaram um trabalho regenerativo na academia.

Já os demais atletas participaram de atividade no gramado. João Basso e Leo Godoy, que iniciaram o clássico, treinaram normalmente com o restante do grupo por não terem sido substituídos, sem completar a minutagem necessária.

O técnico Pedro Caixinha comando um treino técnico e tático. Ele ainda não pode contar com os atacantes Willian Bigode, Álvaro Barreal e Gabriel Veron, que estão em transição para o gramado com a preparação física.

Recém-contratado, o atacante Benjamín Rollheiser já está no CT Rei Pelé. No entanto, o jogador ainda realiza exames e, por isso, não trabalhou no campo.

Para a partida contra o Água Santa, o técnico Pedro Caixinha será obrigado a realizar uma mudança, já que o zagueiro Luan Peres está suspenso. Além dele, é possível que o treinador faça outras alterações. Existe a chance de JP Chermont ganhar uma nova oportunidade na lateral direita.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), João Basso (Gil), Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.

*Com informações do ge