União entre bombeiros, motoclube e população fortalece apoio a pacientes oncológicos

Campanha ‘Gelatinas Vermelhas’ arrecadou cerca de 800 quilos de doações em cidades da região. Somente em Votuporanga, foram recebidos 73,2 quilos de gelatina durante a mobilização, que transformou quartéis do 13º Grupamento de Bombeiros em pontos oficiais de coleta para pacientes em tratamento contra o câncer.

@caroline_leidiane

A campanha solidária “Gelatinas Vermelhas” mobilizou moradores de diferentes cidades da região Noroeste Paulista e resultou na arrecadação de aproximadamente 800 quilos de gelatina em pó destinados a pacientes em tratamento contra o câncer.

A ação, realizada entre 10 de abril e 15 de maio, foi promovida pelo 13º Grupamento de Bombeiros em parceria com o Abutre’s Moto Clube e ganhou destaque pela ampla participação popular.

Somente em Votuporanga, foram arrecadados 73,2 quilos de gelatina nos sabores morango, framboesa, cereja e frutas vermelhas. Os produtos serão encaminhados a pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia e radioterapia, já que o alimento costuma auxiliar pessoas que enfrentam dificuldades de alimentação em razão dos efeitos colaterais do tratamento, como feridas na boca e alterações no paladar.

Durante mais de um mês, os 15 quartéis do Corpo de Bombeiros distribuídas pela região atuaram como pontos oficiais de coleta. O transporte das doações para a sede do 13º Grupamento de Bombeiros, em São José do Rio Preto, foi realizado no último domingo (24 de maio), durante uma ação solidária que reuniu dezenas de motociclistas do Abutre’s Moto Clube.

Segundo o 1º Tenente PM André Luiz Brito Teixeira, que atua há duas décadas no Corpo de Bombeiros, em Votuporanga, o resultado da campanha evidenciou o envolvimento coletivo da população em torno da causa.

“A arrecadação no município demonstra o elevado espírito de solidariedade, empatia e participação da comunidade local. Durante todo o período da campanha, percebemos uma mobilização muito significativa de famílias, comerciantes, instituições e voluntários, todos unidos em prol de uma causa tão importante”, afirma ele.

A iniciativa nasceu de uma articulação entre o comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e a liderança do Abutre’s Moto Clube, com o objetivo de ampliar o alcance da campanha em diferentes regiões paulistas. A parceria permitiu que os quartéis se transformassem em espaços acessíveis para a entrega das doações.

“A partir dessa união, várias Estações de Bombeiros passaram a atuar como pontos oficiais de arrecadação, facilitando o acesso da população às doações e fortalecendo a mobilização social. Em Votuporanga, assim como nas demais unidades participantes, a adesão foi muito positiva e demonstrou a confiança da comunidade nas instituições envolvidas, além do espírito solidário da população”, explicou o oficial.

Mobilização marcada por relatos emocionantes

Para além da expressividade dos números, a campanha também ficou marcada por histórias compartilhadas durante o período de arrecadação. De acordo com o 1º Tenente, muitas pessoas fizeram questão de comparecer pessoalmente à Estação de Bombeiros para contribuir com a iniciativa.

“Famílias, crianças, comerciantes e grupos de amigos estiveram presentes motivados pelo desejo de ajudar pacientes em tratamento contra o câncer. Também foi emocionante ouvir relatos de pessoas que já enfrentaram a doença de perto e que encontraram na campanha uma forma de oferecer apoio e esperança a outras famílias”, relatou.

Para o comandante Teixeira, campanhas solidárias como essa ultrapassam a dimensão material das doações e ajudam a fortalecer vínculos sociais importantes em torno de pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Ações como essa possuem um valor muito importante porque vão além da arrecadação de donativos. Elas representam acolhimento, solidariedade e apoio emocional para pessoas que enfrentam um momento extremamente delicado em suas vidas. A mobilização da sociedade demonstra aos pacientes em tratamento contra o câncer e aos seus familiares que eles não estão sozinhos nessa caminhada. Além disso, campanhas solidárias fortalecem a rede de apoio, incentivam a empatia e despertam na população o senso de responsabilidade social e o cuidado com o próximo. Quando instituições e comunidade se unem por uma causa, o impacto positivo alcança não apenas quem recebe as doações, mas toda a sociedade”, destacou.

Diante da repercussão regional e do volume arrecadado, o Corpo de Bombeiros e os organizadores já estudam ampliar iniciativas semelhantes nos próximos anos.

“O resultado superou as expectativas e mostrou a força da união entre instituições, voluntários e comunidade. Mais do que os números, a campanha deixou uma mensagem de esperança, acolhimento e cuidado com o próximo”, concluiu André Luiz Brito Teixeira.