Uma década de Parque da Cultura

Inaugurado em 2016, complexo reúne atrações gratuitas, equipamentos esportivos, espaços culturais e recebe eventos que integram a programação do município.

@caroline_leidiane

Inaugurado em 13 de agosto de 2016, o Parque da Cultura completa 10 anos como um dos principais espaços públicos de lazer, esporte, cultura e convivência de Votuporanga. Ao longo da última década, o complexo recebeu novas estruturas e melhorias que reverberaram em possibilidades de uso pela população.

Localizado na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, o Parque integra o Centro de Lazer do Trabalhador “Oscar Bottura” e o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”. A estrutura oferece atividades e atrações gratuitas para diferentes públicos.

Na área externa, uma ampla Pista de Cooper e Ciclovia contorna o espaço, sendo utilizada para caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins. O complexo também conta com quadras de areia para vôlei de praia e futebol de areia, além de playground para recreação infantil.

Entre as instalações mais recentes estão o totem “Eu Amo Votu” e o “Barrigômetro”. Os equipamentos passaram a integrar o cotidiano dos frequentadores e se tornaram pontos para encontros e registros fotográficos, associados à identidade da cidade.

No prédio funcionam a Secretaria de Cultura e Turismo, a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, o Cinema Cultural e o Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”. Recentemente, o museu passou por uma remodelação, com intervenções destinadas a qualificar a experiência dos visitantes e valorizar o acervo e a memória de Votuporanga.

O Museu e a Biblioteca Municipais, assim como o Cinema Cultural, funcionam de terça a sexta-feira, das 7h30 às 17h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h. Às segundas-feiras, o prédio permanece fechado para manutenção interna, além de não funcionar em feriados e pontos facultativos. Já a Secretaria de Cultura e Turismo atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Ao longo do ano, o Parque abriga eventos culturais, esportivos e de entretenimento. Entre as iniciativas realizadas no local estão o Parque das Artes e o Festival Literário de Votuporanga (Fliv), além do Carnaval VotuShow, Circuito Sesc, Encontro de Carros Antigos e Conecta Criança.

Além de expandir o acesso à cultura e ao lazer, a realização dessas atividades movimenta a economia local. Durante o Parque das Artes, por exemplo, food trucks e a feira de artesanato integram a programação e oferecem oportunidades para comerciantes e artesãos.

A conservação do espaço depende da participação dos frequentadores. O Saev Ambiental mantém 60 lixeiras de concreto distribuídas pelas áreas de convivência, pistas de caminhada e espaços esportivos. Há ainda recipientes específicos para o descarte de dejetos de cães e gatos.