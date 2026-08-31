Corpo de adolescente trans de 17 anos é encontrado com sinais de asfixia e carbonizado em canavial 

Corpo de Luan foi encontrado em canavial atingido incêndio na manhã deste domingo (30) na Estrada José Vigilato de Castilho, em Penápolis/SP. Caso é investigado como homicídio.

O corpo de um adolescente trans, de 17 anos, foi encontrado com sinais de asfixia e carbonizado em um canavial atingido por um incêndio na manhã deste domingo (30.ago), na Estrada José Vigilato de Castilho, em Penápolis/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono da plantação foi avisado por um vizinho sobre o fogo. Ele foi até o local, acompanhado de um funcionário, e usou um caminhão-pipa para apagar as chamas.

Depois que o incêndio foi controlado, os dois encontraram o corpo do adolescente, identificado como Luan, em meio à área atingida pelo fogo e acionaram a polícia. A vítima estava seminua, de bruços, com queimaduras intensas nos braços, perna e na barriga.

A polícia também encontrou sinais de esganadura no pescoço, ferimentos no rosto, além de sangue. Há ainda indícios de que o corpo foi arrastado até o canavial.

Próximo ao corpo, foram localizados e apreendidos um chinelo, uma corrente de pescoço e um cabo de carregador de celular. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Araçatuba/SP.

Ao g1, o delegado responsável pela investigação, Thalys Sulyvan, informou que o caso é tratado pela polícia como homicídio. A motivação do crime é investigada pela polícia. Nenhum suspeito foi identificado até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do g1