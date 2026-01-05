TURA reúne diretoria e traça diretrizes para 2026 

O lema da TURA segue o mesmo: levar alegria às arquibancadas, incentivar o CAV, apoiar os jogadores em todos os momentos e levar o nome de Votuporanga para todo o Brasil, com respeito, organização e amor ao futebol.

Os diretores da Torcida Uniformizada Raça Alvinegra (TURA) se reuniram em sua sede localizada no Posto Cidade Nova para planejar suas ações vislumbrando o início do Campeonato Paulista da Série A2 no próximo dia 10 e planejamento de suas ações extracampo.

A Torcida Uniformizada Raça Alvinegra, tradicional em Votuporanga/SP, segue escrevendo sua história com união, organização e propósito. Mais do que uma torcida, a TURA se tornou uma identidade, paixão e representação fiel do amor pelo Clube Atlético Votuporanguense (CAV) e pela cidade.

Com um passado marcado por história e tradição, um presente ativo e organizado, e um futuro que se fortalece a cada dia, a TURA mostra que está viva, estruturada e em constante crescimento.

A recente reunião da diretoria, coordenada pelo diretor-presidente Marcelo R. Arantes, o Papa, demonstrou claramente esse novo momento. No encontro, foram definidas diretrizes para 2026 e criadas diretorias específicas para setores estratégicos, como jurídico, financeiro, marketing, bateria, viagens, comunicação, secretaria e promoção e Eventos, reforçando a profissionalização e o compromisso da torcida com sua evolução.

A presença de pessoas comprometidas e apaixonadas pelo CAV evidencia que a TURA está pronta para alcançar um novo patamar, sempre mantendo seus valores e sua essência.

