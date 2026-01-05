Força Tática prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga

Indivíduo de 18 anos foi preso na tarde deste domingo (4), no bairro Jardim das Palmeiras I; porções de crack e cocaína, além de dinheiro foram apreendidas.

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste domingo (4.jan), durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no bairro Jardim das Palmeiras I, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 16h, policiais militares realizavam patrulhamento com foco no combate ao tráfico de entorpecentes e outros ilícitos, quando ao acessarem à Avenida Francisco Bueno Baeza, nas proximidades de um bar, avistaram três indivíduos em atitude suspeita.

Em seguida, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos se dispersaram em direções opostas, levantando suspeita da equipe. A equipe decidiu acompanhar um dos indivíduos, que apresentava um volume aparente na região da cintura, sob a camiseta, e passou a caminhar de forma acelerada pela Rua Domingos Mega.

Após breve acompanhamento, o jovem foi abordado. Durante a revista pessoal, os PMs localizaram, na região da cintura, uma pochete contendo diversas porções de substâncias aparentando ser crack e cocaína, além de dinheiro em espécie, o que indicava a prática do tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.