CAV anuncia os retornos de Vinicius Baracioli e Fábio José 

O lateral-direito Vinicius Baracioli e o atacante Fábio José, voltaram de empréstimo, ao Água Santa e ao Grêmio Esportivo Anápolis, respectivamente. Eles estavam no elenco campeão do Paulistão A3.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta sexta-feira (9.ago) os retornos do lateral-direito Vinicius Baracioli e do atacante Fábio José para a sequência da Copa Paulista Sicredi. Os atletas estavam no elenco campeão do Paulistão A3 de 2024.

Vinicius Baracioli estava emprestado ao Água Santa para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Já Fábio José, revelação da base do Pantera Alvinegro, estava emprestado ao Grêmio Esportivo Anápolis, na divisão de acesso do Campeonato Goiano.

Fábio já consta no BID (Boletim Informativo Diário) da Federação Paulista de Futebol e está à disposição do técnico Rogério Corrêa para o jogo diante o Vocem, neste domingo, às 10h, em Assis. Já o Vinicius estará disponível somente para o duelo diante o Grêmio Prudente, no dia 17 de agosto, às 15h, na Arena Plínio Marin.