Trilogia de ‘O Senhor dos Anéis’ celebra 25 anos com retorno aos cinemas

Versões estendidas da saga dirigida por Peter Jackson ganham exibições especiais em sessões únicas, cuja duração conjunta ultrapassa 12 horas, ao longo de três dias de exibição

@caroline_leidiane

A trilogia original de “O Senhor dos Anéis” volta aos cinemas brasileiros neste mês em versões estendidas, celebrando os 25 anos de “A Sociedade do Anel”. A programação especial propõe uma imersão completa na “Terra-média” (cenário principal da obra), com a exibição de um filme por dia — hoje (22), amanhã (23) e sábado (24) — em sessão única às 19h.

Em contrapartida ao tempo efêmero do audiovisual contemporâneo, a trilogia emerge de um momento em que o cinema se permitia delongas, entendendo a duração como linguagem.

É nesse tempo estendido que a narrativa se adensa, os personagens ganham espessura e o espectador é convidado a permanecer, fazendo da sala escura um espaço de experiência contínua e coletiva.

Sinopses

O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (22/01)

Em um mundo ameaçado pelo retorno das sombras, o hobbit Frodo Bolseiro — ser de pequena estatura, pés peludos e bochechas levemente avermelhadas — herda um anel de poder absoluto. Para impedir que o artefato caia nas mãos do mal, forma-se uma sociedade improvável, reunindo diferentes povos da Terra-média em uma jornada que coloca amizade, coragem e sacrifício à prova.

O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (23/01)

Com a sociedade fragmentada, a guerra se aproxima. Enquanto Frodo e Sam avançam rumo a Mordor, perseguidos por forças visíveis e invisíveis, Aragorn, Legolas e Gimli enfrentam batalhas decisivas contra o exército de Saruman. A narrativa se expande, aprofundando conflitos morais e políticos.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (24/01)

A batalha final pelo destino da Terra-média se anuncia. Reis retornam, alianças se consolidam e a missão de destruir o Anel alcança seu ponto mais extremo. O filme encerra a saga com um equilíbrio delicado entre grandiosidade épica e intimidade emocional.

Quanta história o tempo tem

As versões estendidas acrescentam camadas fundamentais ao universo criado por J.R.R. Tolkien: cenas que aprofundam culturas, linhagens e dilemas éticos; diálogos que refinam motivações; e uma cadência narrativa que respeita o tempo do mito. A trilha sonora de Howard Shore, os efeitos práticos aliados ao digital e a direção de arte minuciosa seguem como referências técnicas e estéticas.

Imensas metragens

“O Senhor dos Anéis” transcende o rótulo de fantasia. A trilogia reflete sobre poder, corrupção, pertencimento e resistência, dialogando com inquietações do mundo contemporâneo sem perder a densidade simbólica.

Ao apostar na longa duração dos filmes da trilogia, todos com mais de três horas, e no rigor narrativo, Peter Jackson legitima o cinema como experiência de densidade, exigindo entrega do espectador e, em troca, oferece um universo coeso, sensível e inesquecível.

Feito épico

A trilogia acumulou reconhecimento histórico. Somados, os três filmes conquistaram 17 estatuetas do Oscar. “O Retorno do Rei” venceu todas as 11 categorias a que concorreu, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção, feito raro que consolidou a saga como um dos maiores empreendimentos artísticos e industriais do cinema.

Ao retornar às telonas, “O Senhor dos Anéis” reacende a magia de uma história que atravessa gerações, convidando antigos fãs a reviverem a Terra-média e novos espectadores a atravessarem seus portões pela primeira vez. Entre hobbits, reis, magos e batalhas que decidem destinos, a trilogia lembra que toda jornada começa com um passo hesitante — e que, no escuro da sala de cinema, ainda há espaço para se perder em mundos onde coragem, amizade e esperança continuam a iluminar o caminho.