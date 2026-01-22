4ª edição de Mostra de Cenas Curtas está com as inscrições abertas

Edital vai selecionar até seis projetos de artes cênicas, com premiação individual e apresentações previstas para abril deste ano. Artistas e grupos interessados têm até 4 de março para se inscrever.

A Prefeitura de Votuporanga abriu as inscrições para a 4ª edição da Mostra de Cenas Curtas – No Foco, iniciativa voltada às artes cênicas que busca impulsionar a produção teatral do município. Os interessados podem se inscrever até 4 de março deste ano, exclusivamente no site oficial da administração municipal.

Promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo, a Mostra selecionará até seis projetos inéditos para apresentações no mês de abril deste ano. Cada proposta escolhida receberá prêmio individual de R$ 1.105,26, somando R$ 6.631,57 em recursos destinados ao fomento cultural.

Podem participar artistas e coletivos teatrais sediados em Votuporanga, desde que o proponente ou representante seja maior de 18 anos. A presença de integrantes de outras cidades é permitida, respeitando o limite de até 30% da composição do grupo.

As cenas devem ter entre 15 e 20 minutos, ser concebidas especificamente para palco e contar com cenografia simples, que facilite a montagem. Propostas de teatro de rua, stand-up comedy ou contação de histórias não serão aceitas.

As apresentações estão programadas para ocorrer entre 15 e 26 de abril de 2026, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, espaço que concentra parte significativa da programação cultural do município.

Para a secretária de Cultura e Turismo, a Mostra tem papel estratégico no fortalecimento do setor.

“A Mostra de Cenas Curtas – No Foco é um espaço de experimentação, visibilidade e fortalecimento da cena teatral de Votuporanga. A cada edição, ampliamos o diálogo com os artistas locais e oferecemos à população produções de qualidade, valorizando quem cria, produz e vive a arte no município”, afirma.

Segundo o prefeito Jorge Seba, o investimento permanente em cultura é fundamental tanto para os artistas quanto para o público.

“Investir em cultura é investir em gente, em identidade e em futuro. Essa Mostra reafirma o compromisso da Prefeitura com os artistas de Votuporanga e com o acesso da população às artes cênicas, fortalecendo a produção local e ocupando os espaços culturais da cidade com criatividade e talento”, ressalta.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/66/mostra-de-cenas-curtas. O processo seletivo ocorre em etapa única, com avaliação realizada por curadoria nomeada pela Secretaria de Cultura e Turismo. A divulgação do resultado e a homologação dos projetos selecionados estão previstas para até 7 de abril deste ano.

O edital exige, entre outros documentos, ficha de inscrição preenchida, autorizações, currículo, material audiovisual da cena, fotos para divulgação e comprovantes de residência dos integrantes locais. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405-9670.