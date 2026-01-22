CAV vence o Santo André e sobe na tabela do Paulistão A2 

Luiz Thiago sai do banco de reservas e faz o gol da vitória do Clube Atlético Votuporanguense. Próximo compromisso será novamente casa, no sábado (24), às 18h, quando a Pantera Alvinegra enfrentará o Linense.
O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Santo André por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (21.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela quarta rodada da Série A2 do Paulistão. O único gol da noite foi marcado por Luiz Thiago, aos 30 minutos do segundo tempo.
Esta é a segunda vitória do CAV como mandante. A Pantera chega aos sete pontos e pula para a quinta posição.
Com a bola rolando…
O primeiro tempo foi equilibrado, mas com o Santo André conseguiu ser mais agudo em suas chegadas. O Ramalhão deu trabalho para o goleiro do Votuporanguense, Gabriel Félix, que mais uma vez foi exigido e manteve o placar zerado.
Com pouco inspiração, os dois times só conseguiam criar chances a partir de bolas alçadas na área. O CAV voltou a apresentar dificuldades na criação e transição de jogadas pelo meio, obrigando atletas do ataque voltar para buscar a bola.
No entanto, quando eram jogados 30 minutos da segunda etapa, após um desarme e troca de passes pela esquerda no campo de ataque, Alisson lançou a bola rente a linha lateral da grande área para Kauã que cruzou para Luiz Thiago que se jogou na bola para de pé direito empurrar para o fundo do gol do Ramalhão.
Após abrir o placar, a Pantera Alvinegra foi eficiente em administrar a vantagem e praticamente não foi incomodada nos minutos finais, garantindo uma vitória tranquila.
Próximo compromisso
O Votuporanguense volta a campo no próximo sábado (24), às 18h, quando recebe o Linense, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.