Transporte de Bolsonaro para hospital deve ser discreto e PF deve ficar na porta do quarto, determina Moraes

Segundo a decisão, o transporte de Bolsonaro da Superintendência da PF em Brasília/DF, onde ele está preso, para o Hospital DF Star, onde ele será internado, deverá ser realizado “de maneira discreta, e o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital.”

“A Polícia Federal deverá providenciar a completa vigilância e segurança do custodiado durante sua estadia, bem como do hospital, mantendo equipes de prontidão. A Polícia Federal deverá garantir, ainda, a segurança e fiscalização 24 horas por dia, mantendo, no mínimo, dois policiais federais na porta do quarto do hospital, bem como as equipes que entender necessárias dentro e fora do hospital”, determinou o ministro.

Moraes também vedou a entrada de computadores e telefones celulares no quarto onde ficará Bolsonaro — exceto os equipamentos médicos.

O ministro autorizou nesta terça-feira (23) que Bolsonaro passe por dois procedimentos cirúrgicos: um para tratar de duas hérnias inguinais e outro de bloqueio anestésico do nervo frênico, relacionado às crises de soluço.

Os procedimentos foram pedidos pela defesa do ex-presidente, que apresentou laudos médicos. A PF realizou uma perícia, a mando do STF, e também apontou a necessidade de atendimento.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi ouvida e manifestou concordância com os procedimentos médicos.