Polícia apreende milhares de notas de dólares, euros e reais com indícios de falsificação em Rio Preto 

Operação ocorreu na manhã desta terça-feira (23). Casa de um suspeito, localizada na região central, foi alvo de mandados de busca e apreensão.

A Polícia Civil apreendeu milhares de cédulas de dinheiro semelhantes ao dólar, euro e real, com indícios de falsificação, em uma operação que investiga o porte ilegal de arma de fogo e estelionato na manhã desta terça-feira (23.dez) em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a polícia, a casa de um suspeito, localizada na região central, foi alvo de mandados de busca e apreensão. O homem já possui passagens criminais pelos mesmos crimes e por falsificação de documentos públicos.

A investigação apontou que o dinheiro pode ser inserido no comércio, causando prejuízos econômicos aos comerciantes. Também foram apreendidos três simulacros de arma de fogo, cartões bancários e joias.

Todo o material foi apreendido. A quantidade total de dinheiro não foi divulgada.

*Com informações do g1