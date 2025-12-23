Conta de luz em janeiro terá bandeira verde 

Aneel reconhece que o período chuvoso está com chuvas abaixo da média, mas, nos últimos meses, houve manutenção do volume de precipitação.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou, nesta terça-feira (23.dez), que a bandeira tarifária no mês de janeiro de 2026 será verde. Com isto, as contas de energia não terão acréscimo, como ocorreu em dezembro, por exemplo, quando foi aplicada a bandeira tarifária amarela.

A Aneel reconheceu que o período chuvoso está com chuvas abaixo da média histórica, mas considerou que em novembro e dezembro houve no país, de um modo geral, uma manutenção do volume de chuvas, o que favoreceu a estabilidade no nível dos reservatórios das usinas.

Bandeiras tarifárias mês a mês em 2025

Janeiro: Verde

Fevereiro: Verde

Março: Verde

Abril: Verde

Maio: Amarela

Junho: Vermelha – patama r 1

Julho: Vermelha – patamar 1

Agosto: Vermelha – patamar 2

Setembro: Vermelha – patamar 2

Outubro: Vermelha – patamar 1

Novembro: Vermelha – patamar 1

Dezembro: Amarela

A agência regulatória projeta que o uso das usinas termelétricas em janeiro não vai ocorrer na mesma quantidade do mês anterior. É o uso das usinas termelétricas que encarece a geração de energia, pois o funcionamento delas é mais caro que outras fontes, como hidrelétrica e eólica.

As bandeiras

As bandeiras tarifárias foram criadas em 2015. Elas servem para indicar o custo real da energia e se traduzem no repasse desses gastos ao consumidor final.

Estimativas da Aneel apontam que desde 2015, o uso das bandeiras tarifárias já gerou economia em juros evitados na ordem de R$ 12,9 bilhões.

A bandeira verde é a que isenta o consumidor de qualquer taxa extra. No caso da aplicação da bandeira amarela, a cada 100 kWh consumidos, há o acréscimo de R$ 1,88. Os patamares 1 e 2 da bandeira vermelha resultam na cobrança extra, a cada 100 kWh consumidos, de R$ 4,46 e R$ 7,87, respectivamente.

