Trágico acidente ocorrido em Minas mata vendedor de Votuporanga

O Acidente na BR-153 entre Frutal e Prata envolvendo três veículos deixa dois mortos; o carro em que estava Paulo Cesar Castello Branco, vendedor da M.Cer Automotiva, ficou prensado entre dois caminhões.

Da Redação

O votuporanguense Paulo Cesar Castello Branco de 56 anos faleceu após trágico acidente na manhã desta quarta-feira (23) após se envolver num grave acidente no KM 142 da BR 153, no Triangulo Mineiro entre os municípios de Frutal e Prata no estado de Minas Gerais. Com ele estava um amigo, também vendedor, identificado como Ricardo e que morava na cidade de Birigui.

Segundo a Triunfo Concebra, concessionária que administra a via, as duas vítimas fatais estavam no veículo de passeio, que ficou prensado entre os veículos de carga. O trecho se encontrava em obras, o veiculo de Paulo Cesar parou atrás de um caminhão para esperar o trafego e foi surpreendido por outro caminhão e foi prensado entre os dois pesados veículos.

O motorista do caminhão carregado de maçã ficou ferido e, segundo o Corpo de Bombeiros, precisou ser encaminhado pelo helicóptero Arcanjo-06 para Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). O quadro de saúde dele é estável.

O votuporanguense, deixa esposa e três filhos. Ele teve seu corpo transladado para Votuporanga na noite quarta-feira, chegando por aqui na madrugada desta quinta-feira. Paulo Cesar Castello Branco foi velado e sepultado ontem, às 16h no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.