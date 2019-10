Fenômeno da literatura infantoJuvenil, Paula Pimenta, estará no FLIV, nesta sexta-feira

Uma das principais escritoras de literatura infantojuvenil do Brasil estará em Votuporanga nesta sexta-feira (25/10). A homenageada da nona edição do Festival Literário de Votuporanga – Fliv, Paula Pimenta, já escreveu mais de 20 títulos e alcançou uma marca superior a 1,6 milhão de exemplares vendidos, com obras publicadas em países como Espanha, Itália, Portugal e em toda a América Latina. O bate-papo será às 19h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Entre as obras da escritora mineira, “Fazendo meu filme” é um best-seller que conquista cada vez mais leitores. O sucesso fez com que as aventuras da jovem Estefânia Castelino Belluz, a Fani, personagem principal do livro, virassem uma série composta por quatro títulos, que, mais tarde, ganharia também versão em HQ, um diário e uma edição especial de 10 anos.

Em 2011, o spin-off “Minha vida fora de série” mostrou aos leitores como era a vida dos já conhecidos e queridos personagens três anos antes de a história de Fazendo meu filme começar.

Mas, a trajetória de Paula Pimenta começou em 2001 com o lançamento da coletânea de poemas “Confissão”. Paula Pimenta também lançou dois livros de crônicas, seguindo uma linha mais autoral, com histórias com as quais todos se identificam, e escreveu releituras modernas para os clássicos “Cinderela”, “A Bela Adormecida” e “A Pequena Sereia”, trazendo os famosos contos de fada para os dias atuais.

A literatura faz parte da vida de Paula Pimenta desde criança. O gosto pela leitura levou anos mais tarde a torna-se uma das principais escritoras infantojuvenil do Brasil. Formada em Publicidade e Propaganda, Paula Pimenta também fez curso de escrita criativa na Inglaterra, onde terminou de escrever “Fazendo Meu Filme”. Recentemente, ela também revelou a imprensa que pensa em também a escrever para adultos, atendendo a um pedido dos adolescentes que estão crescendo e ainda se mantêm interessados em suas obras.

Homenageada do FLIV

Além de ser a maior edição da história do Festival Literário de Votuporanga, este ano o evento está homenageando duas escritoras. Paula Pimenta é a homenageada da literatura infantojuvenil. Trechos de suas obras chamam a atenção do público, que visitam o 1º piso do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”.

“Paula Pimenta é um dos principais nomes da literatura brasileira e com destaque também em outros países. A escolha de seu nome para ser homenageada no Festival parte da iniciativa que ela tem buscado cada vez mais disseminar o interesse pela leitura e escrita entre as crianças e os jovens”, destacou Silvia Stipp, secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga.