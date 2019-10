FLIV: HQ é um dos destaques desta quinta-feira

Dia também será marcado pela apresentação do Grupo de Referência S. J. do Rio Preto de Cordas Friccionadas do Projeto Guri

Grupo de Referência S. J. do Rio Preto de Cordas Friccionadas do Projeto Guri

Coral Canto Livre com o espetáculo “Daqui só se leva o amor” se apresenta às 21h

Centenas de pessoas já passaram pelo Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”, nos últimos cinco dias. O Festival Literário de Votuporanga – Fliv segue com a maior programação da história, até domingo (27/10). Nesta quinta-feira (24/10), diversas atividades movimentarão o evento, entre elas a apresentação do Grupo de Referência S. J. do Rio Preto de Cordas Friccionadas do Projeto Guri e o bate-papo com o escritor Thiago Souto.

O Grupo de Referência S. J. do Rio Preto de Cordas Friccionadas do Projeto Guri é um dos 13 grupos musicais formados por adolescentes e jovens em estágio avançado de aprendizagem. A camerata é composta por violino, viola, violoncelo e contrabaixo. O grupo traz um repertório diversificado com maior destaque em peças eruditas de diversos períodos da história da música. A apresentação será às 18h30, no Auditório Externo – 1º Piso do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”.

Logo na sequência, às 19h30, no Cinema Cultura, tem bate-papo com o escritor Thiago Souto, a mediação será feita pelo curador do Fliv, Pierre André Ruprecht. Thiago Souto é autor de histórias em quadrinhos desde 2013. Ilustrador e designer gráfico, teve sua primeira HQ impressa na coletânea experimental Supernova (independente). Depois foi a vez da ficção científica Mikrokosmos (independente), pela qual foi indicado ao prêmio HQMIX 2015 na categoria Novo Talento Desenhista. Seu projeto seguinte foi “Time Lapse”, quinto número da série Ugritos, do selo Ugra Press. Em 2017, ele foi aclamado por seu trabalho na fantasia “Labirinto” (Mino), vencedora do prêmio Ângelo Agostini na categoria Lançamento do Ano e indicada ao prêmio HQMIX 2018 em quatro categorias: Edição Especial, Arte Finalista, Colorista e Desenhista. Lançou na CCXP de 2018 a hq “Por Muito Tempo Tentei me Convencer de que te Amava” (Balão Editoria), onde narra sua relação de amor e ódio com a cidade de São Paulo durante um passeio pela avenida Paulista. A classificação é livre.

Hoje, Thiago Souto também ministrará oficinas no Festival Literário de Votuporanga. Às 9h30 e às 14h, na Biblioteca Municipal “Castro Alves”, o público será incentivado a criar as suas próprias histórias, na “HQ – Oficina de Quadrinho”. Na sexta-feira (25/10), o encontro será às 9h.

A programação ainda inclui às 8h30, o plantio de mudas de árvores que será feito pelo Projeto Maritaca, da Prefeitura de Votuporanga. O curso de fisioterapia da Unifev fará às 15h, na Varanda Cultural, uma intervenção para idosos, com a prática de exercícios físicos, já às 19 horas, no Parque Cultural, a “Ginástica Laboral”. Já a graduação de psicologia, tem oficina de competências socioemocionais para crianças.

Outras atividades

Diversas oficinas e contações de histórias acontecem, simultaneamente, nos 17 espaços preparados para o Festival Literário de Votuporanga. Além da Parada Poética, com Renan Inquérito, o público poderá participar, por exemplo, da oficina de youtube e podcast, e da “Vivência em Terapia do Som”, que busca gerar o relaxamento, melhorar o estado de clareza e o autocuidado. São mais de 55 atividades.

As apresentações musicais serão comandadas pelo Coral Canto Livre com o espetáculo “Daqui só se leva o amor”, da Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga, às 21h, no “Outros Cantos – Palco Principal”. Já às 22 horas, o sarau cultural será com Gustavo Sanches, no “Vasto Mundo – Galpão Principal”.