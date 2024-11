Polícia Militar apreende motocicleta com adulteração de sinais de identificação 

O veículo flagrado na Rua Ercoli Sereno era conduzido por um indivíduo que não possuía Carteira Nacional de Habilitação; ele foi preso.

Uma motocicleta com sinais de adulteração de sinais de identificação foi apreendida na noite desta terça-feira (12.nov), na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Matarazzo, quando avistaram uma motocicleta Honda/CG Fan, de cor vermelha, trafegando pela Rua Ercoli Sereno, sendo que, ao se aproximarem foi possível visualizar que placa ostentada é originária de outro Estado e não tinha o QR Code impresso, levantando suspeita de irregularidade.

Em seguida, após ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com condutor, porém, o indivíduo não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e em vistoria veicular foi constatado que a placa era falsa e o chassi estava parcialmente suprimido e com numeração do motor intacta. Em pesquisa via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar) verificou-se que o veículo tinha restrição de circulação.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o condutor foi ouvido e permaneceu preso por crime de trânsito, sendo colocado à disposição da Justiça. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para o pátio criminal.

