Trabalho de Agronomia da Unifev é eleito o melhor do Simpósio de Banana no Congresso Brasileiro de Fruticultura

A Unifev conquistou destaque nacional no XXIX Congresso Brasileiro de Fruticultura, realizado de 4 a 8 de agosto, em Campinas/SP. O trabalho intitulado “Pós-colheita de cultivares de banana submetidas a doses e fontes de adubação”, desenvolvido por egressos do curso de Agronomia, foi eleito o Melhor Trabalho do Simpósio de Banana, uma das principais atividades do evento.

O estudo tem autoria de João Henrique Bernardo Ferreira e Lucas Dalben Ferrarez, graduados em 2024, sob orientação da Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará Zanini e coorientação da Profa. Dra. Laís Naiara Honorato Monteiro, com colaboração da Profa. Dra. Maria Gabriela Fontanetti Rodrigues (Unesp – câmpus de Dracena). A escolha pela comissão científica reconheceu a excelência, originalidade e relevância dos resultados para o avanço da bananicultura no Brasil, com impacto direto no desenvolvimento sustentável da fruticultura nacional.

Durante o congresso, a docente da Unifev, Profa. Dra. Laís Naiara Honorato Monteiro, também apresentou o trabalho “Fontes orgânicas e inorgânicas de adubação: impacto no desenvolvimento inicial de espécies de pitaia”, de autoria dos egressos Giulia Stephany Almeida e Matheus Gomes Garcia, também resultado de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Para a coordenadora do curso de Agronomia, Profa. Ma. Mariane Barbará Zanini, o reconhecimento reforça a qualidade da formação na Instituição. “Este prêmio ressalta a excelência científica da produção acadêmica desenvolvida em nosso curso, a originalidade da pesquisa e sua contribuição significativa para a fruticultura nacional. É um marco que fortalece ainda mais a visibilidade institucional da Unifev no cenário científico”, destacou.

Além da apresentação dos trabalhos, a docente Laís Monteiro também participou como moderadora e debatedora nos simpósios de lichia e pitaia, contribuindo para enriquecer as discussões técnicas e científicas do congresso, promovido pela Sociedade Brasileira de Fruticultura (SBF).