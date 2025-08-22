Mulher é presa suspeita de matar o marido com tiro na cabeça em Araçatuba 

Crime ocorreu no bairro Vista Verde na noite desta quinta-feira (21). Dirceu Scheel, de 56 anos, foi encontrado sentado em uma cadeira em frente de casa.
Uma mulher de 40 anos foi presa suspeita de assassinar o marido com um tiro na cabeça na noite desta quinta-feira (21.ago), no bairro Vista Verde, em Araçatuba/SP.
Segundo o boletim de ocorrência, por volta 22h30, Dirceu Scheel, de 56 anos, foi encontrado sentado em uma cadeira em frente de casa na Rua Walmir Bertelli. Um revólver calibre 38 foi encontrado caído na calçada. A mulher fugiu, mas foi localizada pela Polícia Militar com sinais de embriaguez, escondida em um terreno baldio, no bairro Alvorada.
Em depoimento, a suspeita confessou o crime e disse que ambos passaram a noite bebendo, quando ela foi agredida e ameaçada por ele.
A ocorrência foi registrada como homicídio.