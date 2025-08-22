Almoço da Sorte une solidariedade e gastronomia

Evento beneficente arrecadará recursos para a conclusão de obras da Associação Caminho de Damasco, que atende 96 crianças e adolescentes

@caroline_leidiane

A solidariedade vai ocupar lugar à mesa no dia 05 de outubro, quando a Associação Beneficente Caminho de Damasco realiza o 1º Almoço da Sorte, no Votuporanga Clube, a partir das 12h.

O evento tem como objetivo arrecadar fundos para a continuidade das obras da instituição, que há 25 anos desempenha um papel fundamental no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, são 96 atendidos diariamente, com idades entre seis e 15 anos, que recebem alimentação, acompanhamento pedagógico e atividades socioeducativas.

Segundo a voluntária Maria Cristina Panzanella Augusto, a arrecadação é fundamental para a melhoria da estrutura.

“Essa obra vai oferecer melhores condições para as crianças. Elas ficam sob nossa responsabilidade de segunda a sexta-feira, fazem todas as refeições lá e recebem acompanhamento da Carla, diretora da creche. Tudo o que elas precisam, nós procuramos fazer. Por isso, acreditamos tanto nesse projeto”, relatou.

O cardápio do almoço inclui porco à paraguaia com acompanhamentos, frango assado com batatas e bolos variados. As bebidas serão vendidas à parte.

Cada ingresso dá direito a uma cartela de bingo, que deverá ser retirada na entrada do evento. Ademais, serão realizados cinco bingos com cartelas pagas, oferecendo os seguintes prêmios: uma bicicleta, um micro-ondas, uma smart TV de 50 polegadas e uma Honda Biz. .

Além de proporcionar um momento de confraternização, o encontro tem caráter essencialmente solidário. Toda a renda obtida com a venda dos convites será revertida integralmente para a Associação Beneficente Caminho de Damasco.

A quantia arrecadada ajudará a concluir a construção de novas salas, liberar espaços da sede antiga e manter a continuidade dos atendimentos às crianças.

A entidade recebeu recentemente um terreno de 1,2 mil metros quadrados, onde já foi construída uma área de lazer para as brincadeiras. Agora, o desafio é finalizar a nova etapa das obras, que prevê salas multiuso e até um brechó permanente revertido ao atendimento comunitário do bairro Da Estação.

“Essa parte da obra vai liberar espaço na sede antiga, que é muito pequena para acolher todas as crianças. É um sonho que estamos construindo aos poucos, com a ajuda da população de Votuporanga e dos nossos parceiros. Temos fé de que vamos conseguir concluir”, reforçou Maria Cristina.

SERVIÇO

1º Almoço da Sorte da Associação Beneficente Caminho de Damasco

Dia: 05 de outubro, às 12h

Local: Votuporanga Clube

Entrada: R$ 80,00 adultos, R$ 40,00 crianças de 07 a 15 anos. Crianças até seis anos não pagam

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas: Chevrolet Apravel Votuporanga e Onix Ótica e Joalheria.