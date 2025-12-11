Trabalhadores da Petrobras anunciam greve a partir de segunda-feira

14
Trabalhadores da Petrobras anunciam greve a partir de segunda-feira - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Petroleiros afirmam que nova proposta foi entregue pela empresa na terça, sem avançar em pontos centrais discutidos desde início das negociações.

Trabalhadores do Sistema Petrobras aprovaram uma greve nacional a partir da zero hora de segunda-feira (15.dez), após considerarem “insuficiente” a contraproposta apresentada pela companhia para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP) nesta quarta-feira (10).

A entidade afirmou que a nova proposta foi entregue pela petroleira na terça, sem avançar em pontos centrais discutidos desde o início das negociações.

Entre os principais pontos em discussão está a busca por uma solução definitiva para os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros, tema que afeta diretamente a renda de aposentados e pensionistas.

Além disso, petroleiros também defendem aprimoramentos no plano de cargos e salários e garantias de recomposição sem aplicação de mecanismos de ajuste fiscal, entre outras questões.

“Com a rejeição da segunda contraproposta, os sindicatos notificarão a empresa sobre a paralisação na sexta-feira”, disse a FUP.

*Com informações do sbt news

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR