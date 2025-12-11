Trabalhadores da Petrobras anunciam greve a partir de segunda-feira

Petroleiros afirmam que nova proposta foi entregue pela empresa na terça, sem avançar em pontos centrais discutidos desde início das negociações.

Trabalhadores do Sistema Petrobras aprovaram uma greve nacional a partir da zero hora de segunda-feira (15.dez), após considerarem “insuficiente” a contraproposta apresentada pela companhia para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP) nesta quarta-feira (10).

A entidade afirmou que a nova proposta foi entregue pela petroleira na terça, sem avançar em pontos centrais discutidos desde o início das negociações.

Entre os principais pontos em discussão está a busca por uma solução definitiva para os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros, tema que afeta diretamente a renda de aposentados e pensionistas.