Polícia Militar prende trio e frustra tentativa de furto em concessionária de Votuporanga 

Dois adultos e um adolescente foram apresentados na Central de Flagrantes. Uma motocicleta que chegou a ser retirada da loja foi recuperada.

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido na madrugada desta terça-feira (9.dez), após uma tentativa de furto contra uma concessionária de motocicletas no bairro Vila Marin, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 22h40, policiais militares foram acionados via Copom (Central de Operações da Polícia Militar), versando sobre um furto em andamento. Na oportunidade, um grupo de aproximadamente 12 indivíduos teriam quebrado a porta de vidro da loja na tentativa de subtrair diversas motocicletas. Um veículo chegou a ser retirado do estabelecimento e foi abandonado na área externa.

Em seguida, policiais militares conseguiram abordar três suspeitos, sendo que, questionados sobre um possível envolvimento na ação D.F., e E.A., além do adolescente K.H., confessaram participação no crime.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi registrada como tentativa de furto qualificado e corrupção de menor. Os indivíduos foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.