Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social conta com Núcleo Técnico de Encaminhamentos Socioassistenciais

Setor organiza e direciona corretamente cada demanda que chega à Secretaria, garantindo atendimento adequado às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco.

A Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social de Votuporanga conta, desde fevereiro deste ano, com o Núcleo Técnico de Encaminhamentos Socioassistenciais, responsável por analisar cada pedido, denúncia ou demanda recebida pelo setor. O núcleo realiza triagem, visitas, estudo social e encaminhamentos, assegurando que cada situação seja direcionada ao atendimento mais adequado.

Quando uma demanda chega à Secretaria, a equipe do Núcleo realiza a análise do caso para identificar se o atendimento deve ocorrer pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Convivência do Idoso (CCI), ou ainda se é necessário encaminhamento às áreas da saúde ou da educação. A partir dessa análise, são desencadeadas as ações pertinentes, como visitas domiciliares, atendimentos, estudo de caso e encaminhamentos formais ao equipamento correto.

O núcleo promove encontros com solicitantes de vagas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Nesses atendimentos, é avaliado se a institucionalização é realmente necessária, reforçando que essa medida deve ser usada apenas como último recurso. Quando o idoso é elegível, o caso é encaminhado ao Creas, que acompanha todo o processo até a disponibilização da vaga. Quando não há elegibilidade, os familiares recebem orientações e são encaminhados ao serviço mais adequado.

É importante destacar que o núcleo não realiza atendimento direto ao público. Ele recebe exclusivamente demandas enviadas pelo Sistema de Garantia de Direitos, como Sistema de Justiça, Conselho Tutelar, Conselhos de Direito, Disque 100, Ouvidorias, agentes políticos, Rede Socioassistencial pública e privada e Políticas Públicas Transversais.

De fevereiro a novembro, 172 casos foram atendidos, com 250 atendimentos somente em 2025.

Para a secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Regina de Azevedo, o núcleo trouxe mais organização e qualidade aos serviços. “A criação deste núcleo trouxe mais organização, cuidado e segurança para cada caso que chega até nós. Assim conseguimos garantir que as pessoas e famílias recebam o atendimento certo, no lugar certo”, afirmou.

O Núcleo Técnico de Encaminhamentos Socioassistenciais funciona junto à Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social, localizada na Avenida João Gonçalves Leite. O atendimento telefônico é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, pelo número (17) 3426-2600.