Tarcísio marca para fevereiro início das escolas cívico-militares 

Tarcísio marca para fevereiro início das escolas cívico-militares – Foto: Reprodução

Serão inicialmente 100 escolas, incluindo unidades em Votuporanga, Nhandeara, Fernandópolis e General Salgado. Confira a lista.

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) marcou para fevereiro de 2026 o início do projeto das escolas cívico-militares em São Paulo. A expectativa é que a expansão seja gradual. Serão inicialmente 100 instituições que passarão a adotar o novo modelo de ensino depois de um processo de consulta com os pais e professores. Votuporanga integra o projeto com a Escola Estadual ‘Sarah Arnold Barbosa’ – (SAB).

O governo pretendia começar a implementação ainda no 2º semestre de 2025, mas enfrentou problemas judiciais. Uma decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) suspendeu o programa logo depois da aprovação na Assembleia Legislativa, o que fez Tarcísio adiar sua adoção para 2026. O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), porém, derrubou a proibição no fim do ano passado.

O julgamento da ação se arrastou ao longo de 2025, mas todos os ministros da Corte referendaram a decisão do decano em setembro para derrubar a liminar que suspendia o início do projeto. Já em novembro, o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) liberou a retomada do processo seletivo de monitores do programa, suspenso desde setembro.

Uma escola cívico-militar tem sua parte pedagógica mantida com educadores civis, mas a gestão administrativa e disciplinar passa para as mãos dos militares — normalmente pessoas que já passaram para a reserva. O modelo foi adotado nacionalmente pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas encerrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A escolha das 100 escolas passou por um processo de seleção que envolveu 3 rodadas de consulta pública com 302 comunidades escolares que haviam demonstrado interesse no modelo durante 2024. Ao final das votações, 132 comunidades aprovaram a implementação, 4 rejeitaram e 166 não atingiram o quórum mínimo necessário. 

Veja a lista das escolas selecionadas

  • Escola Alfredo Machado – Dracena
  • Escola Professor Geraldo Pecorari – Junqueirópolis
  • Escola João Brásio – Panorama
  • Escola Professora Silvania Aparecida Santos – Nova Odessa
  • Escola Francisco Teodoro de Andrade – Andradina
  • Escola Professora Vaniole Dionysio Marques Pavan – Araçatuba
  • Escola João Michelin – Itaí
  • Escola Dona Maria Izabel Cruz Pimentel – Avaré
  • Escola Doutor Wilquem Manoel Neves – Olímpia
  • Escola Professor Morais Pacheco – Bauru
  • Escola Professora Esmeralda Milano Maroni – Birigui
  • Escola Professor Manoel Ferraz – Bom Jesus dos Perdões
  • Escola Professor Marcos Antônio da Silva Guimarães – Bragança Paulista
  • Escola Padre Mateus Nunes de Siqueira – Atibaia
  • Escola Professora Mathilde Teixeira de Moraes – Bragança Paulista
  • Escola Narciso Pieroni – Socorro
  • Escola Albino Fiore – Caieiras
  • Escola Arthur Weingrill – Mairiporã
  • Escola Reverendo Eliseu Narciso – Campinas
  • Escola Professor Messias Gonçalves Teixeira – Campinas
  • Escola Antônio Alves Bernardino – Caraguatatuba
  • Escola Professora Maísa Theodoro da Silva – São Sebastião
  • Escola Basílio Bosniac – Carapicuíba
  • Escola Deputado Salomão Jorge – Carapicuíba
  • Escola Joaquim Alves Figueiredo – Catanduva
  • Escola Pedro Teixeira de Queiroz – Novo Horizonte
  • Escola Professor Vitorino Pereira – Catanduva
  • Escola Professor Lourenço Filho – São Paulo
  • Escola Libero de Almeida Silvares – Fernandópolis
  • Escola Tonico Barão – General Salgado
  • Escola Professor Antônio Fachada – Franca
  • Escola Professor Abrao Benjamim – Cruzeiro
  • Escola Professora Leonor Guimarães – Piquete
  • Escola Padre Antônio Velasco Aragon – Guarulhos
  • Escola Professora Dona Belinha Izabel Ferreira dos Santos – Guarulhos
  • Escola Bairro das Palmeiras – Juquitiba
  • Escola Jardim do Carmo – Itapecerica Da Serra
  • Escola Professor Alceu Gomes da Silva – Itapetininga
  • PEI EE Jeminiano David Muzel – Itapeva
  • Escola Dorvalino Abílio Teixeira – Jandira
  • Escola Professor Lênio Vieira de Moraes – Barueri
  • Escola Amália Maria dos Santos – Itaquaquecetuba
  • Escola Professora Esther Carpinelli Ribas – Itararé
  • Escola Professora Dinah Lucia Balestrero – Brotas
  • Escola Professora Esmeralda Leonor Furlani Calaf – Pederneiras
  • Escola Professor João Batista Curado – Jundiaí
  • Escola Irmã Maria Gertrudes Cardoso Rebello – Limeira
  • Escola Doutor Paulo de Almeida Nogueira – Cosmópolis
  • Escola Fernando Costa – Lins
  • Escola Professor Benito Martinelli – Marília
  • Escola Professora Lydia Yvone Gomes Marques – Garça
  • Escola Euryclides de Jesus Zerbini – Mogi das Cruzes
  • Escola Frei Thimoteo Van Den Broeck – Mogi das Cruzes
  • Escola São Judas Tadeu – Mogi Mirim
  • Escola Professora Anilza Pioli – São Paulo
  • Escola Professor Gastão Ramos – Osasco
  • Escola Rosa Bonfiglioli – Osasco
  • Escola Professora Justina de Oliveira Goncalves – Ourinhos
  • Escola Professor Rubens Zamith – Pindamonhangaba
  • Escola Professor Abigail de Azevedo Grillo – Piracicaba
  • Escola Edson Rontani – Piracicaba
  • Escola Professor Paulo de Barros Ferraz – Pirassununga
  • Escola Professora Yolanda Salles Cabianca – Araras
  • Escola Coronel João Gomes Martins – Martinópolis
  • Escola Teófilo Gonzaga da Santa Cruz – Presidente Prudente
  • Antônio Duarte de Castro – Jacupiranga
  • Escola Koki Kitajima – Registro
  • Escola Professora Mary Azevedo de Carvalho – Cajati
  • Escola Professor Milcio Bazoli – Pariquera-Açu
  • Escola Plácido de Paula e Silva – Sete Barras
  • Escola Antônio Marinho de Carvalho Filho – Presidente Venceslau
  • Escola Professor Adamastor de Carvalho – Santo André
  • Escola Professor Ovídio Pires de Campos – Santo André
  • Escola Archimedes Bava Professor – Bertioga
  • Escola Lincoln Feliciano – Cubatão
  • Escola Professor Arlindo Bittencourt – São Carlos
  • Escola Edda Cardozo de Souza Marcussi – São Joaquim da Barra
  • Escola Professora Alzira Salomão – Nova Granada
  • Escola Professor Octacílio Alves de Almeida – São José do Rio Preto
  • Escola Valencio Soares Rodrigues – Vargem Grande Paulista
  • Escola Dagoberto Nogueira da Fonseca – Itanhaém
  • Escola Professora Josepha Castro – Pontal
  • Escola Orminda Guimarães Cotrim – Pitangueiras
  • Escola Professor Jorge Madureira – Sorocaba
  • Escola Professor Lauro Sanchez – Sorocaba
  • Escola Marinalva Gimenes Colossal da Cunha – Sumaré
  • Escola Yasuo Sasaki – Hortolândia
  • Escola Professora Lândia Santos Batista – Ferraz de Vasconcelos
  • Escola Eduardo Vaz Doutor – Embu das Artes
  • Escola Professora Carmela Morano Previdelli – Taquaritinga
  • Escola Professor Sebastião Francisco Ferraz De Arruda – Itápolis
  • Escola Newton Câmara Leal Barros – Taubaté
  • Escola Professora Luciana Damas Bezerra – Caçapava
  • Escola Índia Vanuíre – Tupã
  • Escola José Giorgi – Rancharia
  • Escola Bairro do Turvo – Tapiraí
  • Escola Professora Maria Paula Ramalho Paes – Piedade
  • Escola Professor Pedro Augusto Rangel Filho – Votorantim
  • Escola Pedro Pedrosa – Nhandeara
  • Escola Professora Sarah Arnoldi Barbosa – Votuporanga

