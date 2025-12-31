Tarcísio marca para fevereiro início das escolas cívico-militares 

Serão inicialmente 100 escolas, incluindo unidades em Votuporanga, Nhandeara, Fernandópolis e General Salgado. Confira a lista.
O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) marcou para fevereiro de 2026 o início do projeto das escolas cívico-militares em São Paulo. A expectativa é que a expansão seja gradual. Serão inicialmente 100 instituições que passarão a adotar o novo modelo de ensino depois de um processo de consulta com os pais e professores. Votuporanga integra o projeto com a Escola Estadual ‘Sarah Arnold Barbosa’ – (SAB).
O governo pretendia começar a implementação ainda no 2º semestre de 2025, mas enfrentou problemas judiciais. Uma decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) suspendeu o programa logo depois da aprovação na Assembleia Legislativa, o que fez Tarcísio adiar sua adoção para 2026. O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), porém, derrubou a proibição no fim do ano passado.
O julgamento da ação se arrastou ao longo de 2025, mas todos os ministros da Corte referendaram a decisão do decano em setembro para derrubar a liminar que suspendia o início do projeto. Já em novembro, o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) liberou a retomada do processo seletivo de monitores do programa, suspenso desde setembro.
Uma escola cívico-militar tem sua parte pedagógica mantida com educadores civis, mas a gestão administrativa e disciplinar passa para as mãos dos militares — normalmente pessoas que já passaram para a reserva. O modelo foi adotado nacionalmente pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas encerrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A escolha das 100 escolas passou por um processo de seleção que envolveu 3 rodadas de consulta pública com 302 comunidades escolares que haviam demonstrado interesse no modelo durante 2024. Ao final das votações, 132 comunidades aprovaram a implementação, 4 rejeitaram e 166 não atingiram o quórum mínimo necessário.
Veja a lista das escolas selecionadas
- Escola Alfredo Machado – Dracena
- Escola Professor Geraldo Pecorari – Junqueirópolis
- Escola João Brásio – Panorama
- Escola Professora Silvania Aparecida Santos – Nova Odessa
- Escola Francisco Teodoro de Andrade – Andradina
- Escola Professora Vaniole Dionysio Marques Pavan – Araçatuba
- Escola João Michelin – Itaí
- Escola Dona Maria Izabel Cruz Pimentel – Avaré
- Escola Doutor Wilquem Manoel Neves – Olímpia
- Escola Professor Morais Pacheco – Bauru
- Escola Professora Esmeralda Milano Maroni – Birigui
- Escola Professor Manoel Ferraz – Bom Jesus dos Perdões
- Escola Professor Marcos Antônio da Silva Guimarães – Bragança Paulista
- Escola Padre Mateus Nunes de Siqueira – Atibaia
- Escola Professora Mathilde Teixeira de Moraes – Bragança Paulista
- Escola Narciso Pieroni – Socorro
- Escola Albino Fiore – Caieiras
- Escola Arthur Weingrill – Mairiporã
- Escola Reverendo Eliseu Narciso – Campinas
- Escola Professor Messias Gonçalves Teixeira – Campinas
- Escola Antônio Alves Bernardino – Caraguatatuba
- Escola Professora Maísa Theodoro da Silva – São Sebastião
- Escola Basílio Bosniac – Carapicuíba
- Escola Deputado Salomão Jorge – Carapicuíba
- Escola Joaquim Alves Figueiredo – Catanduva
- Escola Pedro Teixeira de Queiroz – Novo Horizonte
- Escola Professor Vitorino Pereira – Catanduva
- Escola Professor Lourenço Filho – São Paulo
- Escola Libero de Almeida Silvares – Fernandópolis
- Escola Tonico Barão – General Salgado
- Escola Professor Antônio Fachada – Franca
- Escola Professor Abrao Benjamim – Cruzeiro
- Escola Professora Leonor Guimarães – Piquete
- Escola Padre Antônio Velasco Aragon – Guarulhos
- Escola Professora Dona Belinha Izabel Ferreira dos Santos – Guarulhos
- Escola Bairro das Palmeiras – Juquitiba
- Escola Jardim do Carmo – Itapecerica Da Serra
- Escola Professor Alceu Gomes da Silva – Itapetininga
- PEI EE Jeminiano David Muzel – Itapeva
- Escola Dorvalino Abílio Teixeira – Jandira
- Escola Professor Lênio Vieira de Moraes – Barueri
- Escola Amália Maria dos Santos – Itaquaquecetuba
- Escola Professora Esther Carpinelli Ribas – Itararé
- Escola Professora Dinah Lucia Balestrero – Brotas
- Escola Professora Esmeralda Leonor Furlani Calaf – Pederneiras
- Escola Professor João Batista Curado – Jundiaí
- Escola Irmã Maria Gertrudes Cardoso Rebello – Limeira
- Escola Doutor Paulo de Almeida Nogueira – Cosmópolis
- Escola Fernando Costa – Lins
- Escola Professor Benito Martinelli – Marília
- Escola Professora Lydia Yvone Gomes Marques – Garça
- Escola Euryclides de Jesus Zerbini – Mogi das Cruzes
- Escola Frei Thimoteo Van Den Broeck – Mogi das Cruzes
- Escola São Judas Tadeu – Mogi Mirim
- Escola Professora Anilza Pioli – São Paulo
- Escola Professor Gastão Ramos – Osasco
- Escola Rosa Bonfiglioli – Osasco
- Escola Professora Justina de Oliveira Goncalves – Ourinhos
- Escola Professor Rubens Zamith – Pindamonhangaba
- Escola Professor Abigail de Azevedo Grillo – Piracicaba
- Escola Edson Rontani – Piracicaba
- Escola Professor Paulo de Barros Ferraz – Pirassununga
- Escola Professora Yolanda Salles Cabianca – Araras
- Escola Coronel João Gomes Martins – Martinópolis
- Escola Teófilo Gonzaga da Santa Cruz – Presidente Prudente
- Antônio Duarte de Castro – Jacupiranga
- Escola Koki Kitajima – Registro
- Escola Professora Mary Azevedo de Carvalho – Cajati
- Escola Professor Milcio Bazoli – Pariquera-Açu
- Escola Plácido de Paula e Silva – Sete Barras
- Escola Antônio Marinho de Carvalho Filho – Presidente Venceslau
- Escola Professor Adamastor de Carvalho – Santo André
- Escola Professor Ovídio Pires de Campos – Santo André
- Escola Archimedes Bava Professor – Bertioga
- Escola Lincoln Feliciano – Cubatão
- Escola Professor Arlindo Bittencourt – São Carlos
- Escola Edda Cardozo de Souza Marcussi – São Joaquim da Barra
- Escola Professora Alzira Salomão – Nova Granada
- Escola Professor Octacílio Alves de Almeida – São José do Rio Preto
- Escola Valencio Soares Rodrigues – Vargem Grande Paulista
- Escola Dagoberto Nogueira da Fonseca – Itanhaém
- Escola Professora Josepha Castro – Pontal
- Escola Orminda Guimarães Cotrim – Pitangueiras
- Escola Professor Jorge Madureira – Sorocaba
- Escola Professor Lauro Sanchez – Sorocaba
- Escola Marinalva Gimenes Colossal da Cunha – Sumaré
- Escola Yasuo Sasaki – Hortolândia
- Escola Professora Lândia Santos Batista – Ferraz de Vasconcelos
- Escola Eduardo Vaz Doutor – Embu das Artes
- Escola Professora Carmela Morano Previdelli – Taquaritinga
- Escola Professor Sebastião Francisco Ferraz De Arruda – Itápolis
- Escola Newton Câmara Leal Barros – Taubaté
- Escola Professora Luciana Damas Bezerra – Caçapava
- Escola Índia Vanuíre – Tupã
- Escola José Giorgi – Rancharia
- Escola Bairro do Turvo – Tapiraí
- Escola Professora Maria Paula Ramalho Paes – Piedade
- Escola Professor Pedro Augusto Rangel Filho – Votorantim
- Escola Pedro Pedrosa – Nhandeara
- Escola Professora Sarah Arnoldi Barbosa – Votuporanga