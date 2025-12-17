1º Festival Leão Amigo traz visibilidade aos projetos desenvolvidos com recursos do Imposto de Renda

Evento reuniu centenas de crianças, adolescentes e idosos na Concha Acústica como forma de prestar contas à sociedade que contribui com a Campanha Leão Amigo.

A noite de segunda-feira (15/12) foi diferente para crianças, adolescentes e idosos atendidos por entidades assistenciais de Votuporanga. Eles estrelaram no palco da Concha Acústica para apresentar os trabalhos desenvolvidos com recursos do Imposto de Renda arrecadados pela Campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso.

O evento foi uma iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, por meio do Departamento de Cerimonial e Comunicação vinculado à Secretaria Municipal de Governo, em parceria com a Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social, e os Conselhos Municipais envolvidos.

Entre as apresentações, passaram pelo palco os assistidos da Apae com a Dança Oriental; apresentações de música e dança do Centro Social e Lar Celina; o projeto de capoeira da Comunidade São Francisco de Assis; e de judô, da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias.

Além dos que subiram ao palco, vídeos também foram apresentados ao público presente com demonstrações dos trabalhos desenvolvidos no Lar Viver Bem, Idav, Lar São Vicente de Paulo, Recanto Tia Marlene e Associação Beneficente Caminho de Damasco. Todas as ações podem ser conferidas pelos contribuintes no dia a dia de cada instituição contemplada.

Em Votuporanga, as entidades beneficiadas com os recursos da Campanha Leão Amigo são: Apae, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Associação Beneficente Irmã Elvira, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Casa da Criança, Comunidade São Francisco de Assis, Instituto de Deficiente Áudio Visual – Idav, Lar Beneficente Celina, Lar Beneficente Viver Bem, Lar do Velhinho Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo e Recanto Tia Marlene.

“Mais do que apresentações, o Festival Leão Amigo foi uma maneira de demonstrarmos aos contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou empresas, o destino dos seus recursos que é a transformação de muitas vidas”, disse a secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo.

“Quando destinamos parte do nosso Imposto de Renda, deixamos o recurso aqui em Votuporanga. E o resultado está no sorriso de cada uma dessas crianças e adolescentes que vimos aqui hoje, além do brilho nos olhos dos idosos que vivem com mais interação e dignidade nos nossos Lares. É uma ação simples de cada um de nós, sem pagarmos nada a mais, que transforma realidades. Por isso, lançamos aqui, hoje, a nova edição da campanha e contamos com cada cidadão e empresa votuporanguense para ampliarmos ainda mais essa corrente do bem”, reforçou o prefeito Jorge Seba.

“Parabenizo aqui cada instituição que se dedica a cuidar e formar nossas crianças e adolescentes e também aquelas que cuidam dos nossos idosos, vocês são fundamentais para que este processo de transformação aconteça. E contamos com a consciência de cada cidadão votuporanguense para contribuir com a campanha Leão Amigo”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.

O vice-prefeito Luiz Torrinha acompanhado da secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, participou do evento, assim como outras autoridades como o assessor do deputado Estadual Carlão Pignatari, Osvaldo Carvalho; as presidentes dos Conselhos: Regiane Secafem (CMDCA) e Antônia da Fátima Mota Gregoleti (CMI); representando a Associação dos Contabilistas e a diretoria da Unifev, o coordenador do curso de Ciência Contábeis, Rodrigo Bertolozzi.

O evento integrou a programação do “Natal Luz e Esperança”, que segue até o dia 23 de dezembro.

Sobre a campanha Leão Amigo

A campanha incentiva contribuintes que utilizam o modelo completo da declaração completa do Imposto de Renda a destinarem parte do imposto de renda devido aos fundos municipais. Esses recursos financiam projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos de Votuporanga, fortalecendo ações de acolhimento, inclusão, proteção e desenvolvimento.