Casal é preso suspeito de roubar e tentar matar jovem com socos, chutes e golpes de faca em Valentim Gentil 

Os suspeitos foram presos nesta terça-feira (30) em Cosmorama/SP. O crime ocorreu no dia 8 de dezembro, e a vítima foi atingida no braço, na virilha e na nádega.

Um casal foi preso nesta terça-feira (30.dez), em Cosmorara/SP, suspeito de roubar e tentar matar um homem com socos, chutes e golpes de faca em Valentim Gentil/SP, no dia 8 de dezembro.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 19 anos, foi abordada na praça central da cidade e atingida no braço, na virilha e na nádega. Após a agressão, o casal, de 51 e 40 anos, fugiu com o celular do jovem.

Ainda conforme a polícia, a vítima foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga/SP, onde recebeu atendimento médico e já está fora de perigo.

O casal poderá responder por tentativa de latrocínio.

*Com informações do g1