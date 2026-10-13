Tarcísio diz que trabalharia “sem sabotagem do governo federal” com Flávio 

Governador de São Paulo criticou atual gestão federal e projetou governo ao lado de Flávio Bolsonaro.

O governador reeleito de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) discursou em evento na capital paulista nesta terça-feira (13.out), no qual o partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) declarou apoio a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). O atual governador de São Paulo fez fortes críticas ao governo Lula (PT) e disse que com Flávio trabalharia “sem sabotagem do governo federal”.

“Imagina se a gente (São Paulo) tiver um alinhamento que há muito tempo a gente não vê do governo federal, governo do estado e municípios de São Paulo. Esse estado pode entregar muito e a responsabilidade de São Paulo é ajudar a federação, é ajudar os outros. Para isso, este estado precisa crescer cada vez mais e a gente vai poder fazer isso com o apoio, não com a sabotagem do governo federal”, disse o governador.

Tarcísio também voltou a fazer comparações da economia brasileira com a do Paraguai, que, segundo o governador, tem recebido cada vez mais empresas brasileiras devido aos altos impostos que são cobrados no Brasil.

“Nos últimos anos a gente vem empobrecendo em relação aos nossos pares. As empresas estão fugindo pro Paraguai porque lá tem menos burocracia e lá tem menos impostos. Nunca se subiu tanto imposto quanto nesses últimos anos, fruto de um governo gastador, irresponsável”, afirmou Tarcísio.

Comparação de Flávio x Jair

O governador de São Paulo afirmou que Flávio “entendeu como é importante fazer um governo sério, livre da corrupção com bons quadros com quadros técnicos” com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A mão do governo federal (de Jair Bolsonaro) chegava. Chegou na ponta, chegou para quem mais precisava e é algo que a gente não tá vendo hoje. Nós temos um país à deriva, um país sem agenda”, acrescentou.

*Com informações do Metrópoles