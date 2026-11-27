Secretarias, autarquias e órgãos da administração municipal apresentarão os resultados das ações desenvolvidas ao longo de 2026 em reuniões abertas à população na Câmara de Votuporanga.
A Prefeitura de Votuporanga publicou o calendário de audiências públicas para apresentação dos relatórios de atividades das secretarias municipais, autarquias e órgãos da administração. As reuniões serão realizadas entre os dias 1º e 11 de dezembro, no plenário “Dr. Octávio Viscardi”, da Câmara Municipal.
As audiências têm como objetivo prestar contas à população sobre as ações, investimentos e programas desenvolvidos ao longo de 2026, conforme determina a Lei Orgânica do Município.
Programação completa
1º de dezembro (terça-feira)
- 9h: Controladoria Geral do Município
- 10h: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
- 15h: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
2 de dezembro (quarta-feira)
- 9h: Procuradoria Geral do Município
- 10h: Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social
3 de dezembro (quinta-feira)
- 9h: Secretaria Municipal da Administração
- 10h: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
- 14h: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
- 15h: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
4 de dezembro (sexta-feira)
- 9h: Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança
- 10h: Secretaria Municipal da Fazenda
8 de dezembro (terça-feira)
- 9h: Secretaria Municipal de Governo
- 10h: Secretaria Municipal de Obras Públicas
- 14h: Instituto de Previdência do Município de Votuporanga (Votuprev)
- 15h: Secretaria Municipal da Saúde
9 de dezembro (quarta-feira)
- 9h: Secretaria Municipal de Direitos Humanos
10 de dezembro (quinta-feira)
- 14h: Fundo Social de Solidariedade “Prof.ª Maria Muro Pozzobon”
- 15h: Secretaria Municipal da Educação
11 de dezembro (sexta-feira)
- 9h: Saev Ambiental
- 10h: Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil
- 14h: Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal
As audiências são abertas ao público e poderão ser acompanhadas presencialmente na Câmara Municipal. O edital foi divulgado pela Prefeitura nesta sexta-feira (27) e assinado pelo prefeito Jorge Seba (PSD).