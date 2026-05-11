Deputado Carlão comemora publicação de edital do DER para remodelação de rotatórias vazadas em rodovias 

Carlão esteve reunido com o superintendente do DER, coronel Sérgio Henrique Codelo Nascimento, e destacou que a medida atende uma antiga reivindicação voltada à preservação de vidas nas rodovias paulistas.

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSD) comemorou nesta segunda-feira (11.mai), a publicação do edital do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP), para a contratação de empresas responsáveis pela elaboração dos projetos executivos de remodelação de 174 rotatórias vazadas em rodovias estaduais paulistas.

A confirmação foi recebida pelo deputado Carlão durante reunião realizada na manhã desta segunda-feira com o superintendente do DER, coronel Sérgio Henrique Codelo Nascimento, que informou oficialmente ao deputado sobre a publicação do edital no Diário Oficial do Estado.

As chamadas “rotatórias vazadas” são dispositivos implantados no mesmo nível da rodovia e consideradas pontos críticos em relação à segurança viária, principalmente em trechos de intenso fluxo de veículos. A remodelação desses dispositivos é uma das principais reivindicações defendidas pelo deputado Carlão junto ao Governo do Estado e ao DER nos últimos anos.

“Recebi essa notícia com muita alegria. Nossas rodovias e nossas cidades merecem esses investimentos por parte do DER e do Governo do Estado. Preservar vidas, evitar acidentes e garantir mais segurança para quem utiliza diariamente as estradas paulistas deve ser sempre prioridade”, afirmou o deputado Carlão.

O deputado Carlão destacou ainda que São Paulo possui uma das melhores malhas rodoviárias do Brasil e que investimentos constantes em infraestrutura são fundamentais para ampliar ainda mais a segurança dos motoristas.

“Nossas rodovias já são referência nacional em qualidade, mas cada investimento em dispositivos que garantam ainda mais segurança é sempre muito bem-vindo. A remodelação dessas rotatórias representa mais proteção para motoristas, motociclistas, caminhoneiros e para toda a população que depende dessas vias”, acrescentou o deputado.

O edital prevê investimento superior a R$ 40 milhões para elaboração dos projetos executivos das obras, divididos em sete lotes, abrangendo diferentes regiões do Estado.

Diversos municípios da região que contam com a atuação e o trabalho do deputado Carlão deverão ser beneficiados com os projetos de remodelação, entre eles Américo de Campos, Vitória Brasil, Nova Granada, Palestina, Turmalina, Dolcinópolis, São Francisco, Riolândia, Urupês, Palmeira D’Oeste, Mendonça, Aparecida D’Oeste, Populina, Irapuã e Urânia.

O deputado ressaltou que muitas dessas cidades convivem há anos com preocupações relacionadas à segurança em acessos rodoviários e que a publicação do edital representa um passo importante para futuras intervenções estruturais: “O interior paulista merece atenção, investimento e respeito. Essas melhorias representam mais tranquilidade para as famílias, mais segurança para quem trabalha nas estradas e mais desenvolvimento para os municípios da nossa região.”

O deputado Carlão também fez questão de agradecer ao governador Tarcísio de Freitas pelo investimento anunciado e pelo compromisso com a infraestrutura paulista: “Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas pela sensibilidade e pelo compromisso com a segurança viária da nossa população. Esse é um investimento que salva vidas, fortalece o desenvolvimento regional e demonstra o olhar atento do Governo do Estado para o interior paulista”, declarou.

A abertura das propostas está prevista para o dia 1º de julho de 2026, conforme cronograma publicado pelo DER/SP.