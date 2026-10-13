PRF recupera veículo furtado em SP e apreende carro clonado em Rio Preto 

Automóvel furtado na capital paulista foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal em São José do Rio Preto; motorista prestou depoimento e foi liberado após o registro da ocorrência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde da última sexta-feira (9.out), um veículo furtado que circulava com sinais de clonagem em São José do Rio Preto/SP.

A abordagem ocorreu no entroncamento da BR-153 com a Rodovia Washington Luís (SP-310), durante uma fiscalização de rotina. Segundo a PRF, os agentes identificaram indícios de adulteração no emplacamento do automóvel e realizaram uma vistoria mais detalhada.

Durante a verificação, foi constatado que o veículo utilizava identificação clonada para ocultar sua verdadeira procedência. A consulta aos sistemas policiais revelou que o carro havia sido furtado em 1º de agosto, na cidade de São Paulo.

O automóvel era conduzido por um homem de 50 anos, morador de Bálsamo/SP. Questionado pelos policiais, ele informou que havia adquirido o veículo há cerca de um mês e meio por R$ 40 mil.

De acordo com a polícia, durante a abordagem o motorista apresentou versões divergentes sobre a negociação e não conseguiu informar com precisão a origem do veículo nem identificar a pessoa responsável pela venda.

Diante das irregularidades constatadas, o condutor foi encaminhado à Central de Flagrantes de São José do Rio Preto para o registro da ocorrência.

O caso foi apresentado à Polícia Civil para apuração dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Após ser ouvido, o motorista foi liberado. O veículo permaneceu apreendido e foi encaminhado ao pátio policial, onde ficará à disposição da investigação.