Tarcísio cita câmeras e diz que “não vai tolerar violência policial” em SP 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (19.mai), que “não vai tolerar violência policial” no estado.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva no lançamento do novo programa “SuperAção”, que visa “romper o ciclo de pobreza” em São Paulo.

Questionado sobre os recentes episódios de violência em ações policiais que ganharam repercussão nas últimas semanas, o governador afirmou que todas as intervenções serão investigadas de “forma imediata e preventiva”.

No último domingo (18), um homem foi brutalmente espancado por três policias militares durante uma abordagem na zona sul da capital paulista. Um vídeo flagrou o ocorrido. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) declarou, em nota, que os agentes identificados foram afastados de suas funções.

Além disso, um jovem de 19 anos morreu durante uma ação policial no bairro da Vila Andrade, também na zona sul. A ação resultou em um protesto de moradores em uma avenida do mesmo bairro, que alegaram que o jovem era “trabalhador” e que não tinha problemas criminais.

O adolescente foi atingido por três disparos, mas morreu no hospital. Os eventos foram testemunhados pela mãe e um dos irmãos da vítima, que estavam no local durante a abordagem.

“A gente não vai tolerar a violência policial, não vai tolerar excesso, então todas essas abordagens serão investigadas imediatamente, preventivamente. A gente não vai tolerar nenhum tipo de desvio de conduta”, disse o governador.

Ações no Estado

Durante sua fala, Tarcísio também destacou o acordo firmado com o Supremo Tribunal Federal (STF) para a ampliação do uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais, medida que, segundo ele, reforça a transparência e a responsabilidade nas ações de segurança pública.

“Agora, recentemente, fechamos o acordo de câmaras corporais com o Supremo Tribunal Federal, que vai ter uma ampliação dessas câmeras. A gente vai chegar a 15 mil câmeras, um aumento praticamente de 50% em relação ao estado de São Paulo. Então, a gente vai fazer todo o esforço para evitar cenas de acesso de abuso e garantir, de fato, a melhor conduta nas ruas”, completou.

Em abril, o governador também promoveu uma ampla reformulação na cúpula da Polícia Militar de São Paulo. A troca de comando foi motivada pela repercussão negativa de episódios envolvendo violência policial.

No início do ano, Tarcísio já havia anunciado que os policiais militares do estado passariam por novos treinamentos de capacitação.

