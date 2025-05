Polícia apreende em Penápolis canetas de Mounjaro suspeitas de serem falsificadas 

Produtos de comercialização restrita no Brasil são usados irregularmente para emagrecimento e foram apreendidos pela Polícia Federal com passageiro de ônibus de turismo em Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

A polícia apreendeu na segunda-feira (19.mai), em Penápolis/SP, 50 canetas de Mounjaro, medicamento usado para controle da diabetes tipo 2 com venda restrita no Brasil, suspeitas de serem falsificadas.

Segundo a Polícia Rodoviária, a apreensão ocorreu na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), quando a equipe abordou um ônibus de turismo. Na vistoria, os policiais identificaram um passageiro que demonstrou nervosismo.

Questionado, ele confessou que transportava, nas pernas e na cintura, as canetas do medicamento de uso controlado que tem comercialização restrita no Brasil. Apesar de aprovada para tratamento da diabetes, a caneta usada para emagrecimento, o que não é recomendado pela bula.

A Polícia Federal vai investigar a origem dos produtos, uma vez que há suspeita de prática de tráfico internacional de medicamentos. Conforme a polícia, a comercialização coloca em risco a saúde, já que produtos sem controle sanitário podem ser falsificados ou conter substâncias adulteradas.