João Dado libera licitação para construção do novo Paço Municipal

Edital de abertura da licitação foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (4/11).

O Prefeito João Dado autorizou a licitação para a contratação de empresa a ser responsável pelo serviço no local. A abertura do processo foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (4/11).

A construção do novo Paço Municipal teve seu início na gestão passada e foi interrompida. O prédio fica na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 480, em um terreno de 4.899,69 m², que terá 7.480,35 m² de área construída, dividida em cinco pavimentos (térreo e quatro andares).

Segundo as Secretarias Municipais de Planejamento e Obras, que realizaram um trabalho conjunto, o novo projeto foi reformulado para atender as atuais necessidades e para a manutenção do prédio, que já tem parte da obra executada. Dessa forma, foi realizada uma análise técnica sobre as condições da edificação já existente para um parecer técnico dos elementos de infra e superestrutura do prédio com o engenheiro Roberto Racanicchi, da empresa Racanicchi Consultoria e Projetos de Engenharia.

O projeto arquitetônico e layout do local também foram reformulados de acordo com as normas de acessibilidade, bem como o projeto de combate a incêndio foi elaborado de acordo com as normas de segurança contra incêndio. O novo espaço terá alvará, AVCB e Laudo Técnico de Avaliação (LTA).

A novidade do prédio é a geração de energia fotovoltaica, que terá capacidade de reduzir em cerca de 50% os gastos com o consumo.

O local irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar, em um único espaço, quase todas as Secretarias Municipais. Dessa forma, segundo o Secretário Municipal de Administração, Miguel Maturana Filho, serão economizados cerca de R$ 720 mil anual em aluguéis. “Além desse valor de aluguéis, também teremos redução de gastos com telefonia, deslocamento, monitoramento (segurança) e correspondências, por exemplo. Com a obra concluída também teremos o conforto para a população, que terá os serviços centralizados”.

“Vamos concluir a estrutura e fazer o novo Paço Municipal. Teremos 30 dias para as propostas serem apresentadas e a nossa expectativa é de concluir a obra dentro de um ano e, assim, comemorarmos a volta do nosso Paço Municipal”, comemorou o Prefeito João Dado.