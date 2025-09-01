Tanabi é campeão do Paulistão sub-23 de 2025 

Conquista da Bezinha coloca fim a um período de quase sete décadas do Índio da Noroeste sem levantar uma taça.

O Tanabi SAF sagrou-se campeão da Segunda Divisão do Campeonato Paulista sub-23 neste sábado (30.ago), ao vencer o ECUS por 1 a 0 no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP. Com a vitória, somada ao placar de 2 a 0 do jogo de ida, o Tanabi fechou o placar agregado em 3 a 0 e confirmou o favoritismo construído ao longo da competição, coroando uma campanha de excelência com o título.

A conquista da popular Bezinha, encerrou um jejum de 69 anos no Tanabi. Isso porque a última – e até então única – conquista do clube havia sido em 1956, quando o Índio conquistou a Série A3 do estadual.

Na Segundona 2025, a equipe, que já havia garantido o acesso para a Série A4 do Campeonato Paulista, finaliza a temporada como a melhor da divisão, sustentada por um desempenho impressionante em todas as fases. O time teve o melhor ataque e a melhor defesa, sofrendo apenas sete gols em 18 partidas e liderando seu grupo nas duas primeiras fases antes de eliminar o Independente na semifinal.

A tranquilidade do resultado na partida de ida permitiu ao Tanabi controlar o jogo em casa. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o meia André avançou, cortou para a perna direita e, em um chute rasteiro de fora da área, abriu o placar. O gol, que passou por baixo do goleiro adversário, fez o estádio explodir em festa.

Apesar da reação do ECUS, que teve uma grande chance de empate, o goleiro Maranhão fez uma defesa espetacular. O Tanabi seguiu administrando o placar com segurança defensiva, neutralizando as tentativas do adversário até o intervalo. No segundo tempo, a equipe da casa manteve o controle, teve chances de ampliar e segurou o resultado para soltar o grito de “É campeão!”.

Após a conquista, o técnico Davi Zaqueo celebrou a vitória e destacou a importância do título para o clube e para a cidade: “Foi uma campanha muito boa. Essa conquista, além de entrar para a história do clube e da competição, reforça os conceitos do que eu penso sobre futebol”, afirmou o comandante.

Ele ressaltou a solidez defensiva como o ponto-chave do sucesso: “Nosso equilíbrio defensivo foi, sem dúvida, o principal ponto dessa conquista. Uma defesa muito sólida que começa desde os atletas do ataque, recuperando a bola o mais rápido possível longe de nossa meta.”

Zaqueo também adiantou os planos para 2026, com foco na preparação para a Série A4: “O clube já começou o planejamento para 2026 no momento que conquistamos o acesso. Nos próximos dias acontecerá o Conselho Técnico e nos organizaremos para iniciar um planejamento ideal para a competição, além da renovação de vínculos de atletas e novas contratações.”

Por fim, o técnico agradeceu o apoio da torcida e reforçou o compromisso da gestão: “Estamos muito felizes por proporcionar essa alegria ao nosso torcedor. Ver o nosso estádio novamente cheio nos deixa muito satisfeitos. Temos muito trabalho pela frente para devolver esse clube tradicional do futebol paulista aos seus tempos de glória.”