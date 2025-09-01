Filha usa tampa de panela para impedir que mãe fosse morta pelo ex-companheiro em Jales 

O crime foi registrado na sexta-feira (29), no Parque Industrial I. Mulher de 46 anos foi esfaqueada. A polícia procura o suspeito.

Uma jovem de 22 anos usou a tampa de uma panela para impedir que sua mãe fosse morta pelo ex-companheiro na última sexta-feira (29.ago), em Jales/SP. A mulher de 46 anos foi esfaqueada nas costas e no antebraço pelo suspeito dentro da própria casa, no bairro Parque Industrial I.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi até a residência da ex-companheira, pediu dinheiro e disse que precisava ficar no local. Ao receber uma resposta negativa da vítima, ele usou uma faca e golpeou a mulher.

Ao ver a mãe ferida no chão e correndo risco de não sobreviver, a filha reagiu e usou a tampa de uma panela para atingir o suspeito e impedir que as agressões continuassem.

Acuado, o homem entrou no próprio carro e tentou fugir do local, mas foi impedido pelos vizinhos. Mesmo assim, conseguiu fugir a pé, sem camisa e descalço.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales. O estado de saúde dela não foi atualizado até a última atualização desta reportagem.

A equipe de investigação da Polícia Civil esteve no imóvel para realizar a perícia. Os policiais seguem com as buscas pelo suspeito. A ocorrência foi registrada como homicídio tentado pela Polícia Militar.

*Com informações do g1