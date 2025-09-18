Talles Magno e Romero perdem espaço no segundo semestre e têm futuro indefinido no Corinthians 

Dupla tem contrato apenas até o fim do ano e não deve permanecer para a próxima temporada, depois de perder espaço para nomes como Vitinho e Gui Negão.

O futuro de Talles Magno e Ángel Romero no Corinthians é uma incógnita. Nomes consolidados do elenco, os atacantes caíram de rendimento no segundo semestre, perderam espaço para Vitinho e Gui Negão e não sabem se ficam para o ano que vem. O contrato de ambos se encerra no dia 31 de dezembro.

Emprestado pelo New York City ao Corinthians, Talles Magno teve um início arrasador na temporada com quatro gols nas seis primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Por mais que não fosse titular, o atacante criou uma dor de cabeça para a comissão técnica de Ramón Díaz ao se consolidar como o artilheiro do elenco no primeiro trimestre.

Os bons números deram a segurança necessária para que a diretoria pagasse pela extensão de seu empréstimo junto aos americanos. Por má sorte, duas semanas depois do acordo, Talles precisou ser internado para tratar de uma pneumonia e, dali em diante, enfrentou dificuldades para resgatar o bom futebol dentro de campo.

Sob a gestão de Ramón Díaz, o atacante tinha média de um gol a cada 161 minutos em campo nesta temporada. Agora, com Dorival Júnior, Talles precisa de 275 minutos para contribuir com gol ou assistência. Além disso, o atacante teve apenas 182 minutos em campo nos últimos dez jogos do Corinthians na temporada.

Ainda não há uma definição sobre o futuro do jogador, porém o cenário não é nada animador. Afinal, a diretoria do Corinthians está focada na disputa do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil, que será realizada apenas em dezembro. Qualquer conversa com o New York City sobre Talles Magno deve ocorrer apenas nas últimas semanas do ano.

O caso Romero

A situação do paraguaio Ángel Romero tem alguma semelhança com a de seu companheiro de ataque. Capitão do elenco, o atacante teve 1.444 minutos em campo com Ramón Díaz, sendo titular em 13 oportunidades. No período, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Contudo, quando o argentino deixou o CT Joaquim Grava e deu espaço para a chegada de Dorival Júnior, os números de Romero caíram. Com o atual chefe, o paraguaio tem 901 minutos em campo ao longo de 19 partidas. Embora seja bastante utilizado, não teve participação alguma em gols do Timão.

Assim como Talles, o xodó da Fiel deixou de ser uma das primeiras opções no banco de reservas e, nos últimos dez jogos da temporada, teve apenas 173 minutos em campo.

O contrato de Romero se encerra em pouco mais de três meses e, assim como foi no ano passado, o Corinthians e os representantes do jogador devem discutir o futuro apenas ao fim da temporada.

O paraguaio tem um salário considerado alto e, por isso, sua permanência é, atualmente, tratada como improvável nos corredores do Parque São Jorge. Vale ressaltar que, até a publicação desta reportagem, não houve qualquer conversa entre clube e atleta para tratar de um novo contrato.

*Com informações do ge