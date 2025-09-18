Segurança no Trânsito: 1ª Conferência debate os desafios para uma mobilidade mais consciente

Evento será realizado na Câmara Municipal, no dia 25 de setembro, às 14h, e reunirá profissionais altamente gabaritados; entrada é gratuita.

Votuporanga realiza no dia 25 de setembro a 1ª Conferência Comunitária de Segurança no Trânsito, na Câmara Municipal, a partir das 14h, com entrada gratuita. O evento é organizado em parceria pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga e Conseg (Conselho Comunitário de Segurança).

O ciclo de palestras reunirá especialistas de diferentes áreas da segurança viária. O capitão da Polícia Militar, André Renato Ferreira Navarrete, abre a programação com o tema “Cuidados na condução de veículos”. Na sequência, o psicólogo e docente da Unifev, Renan Bandeira Dias, aborda “Do impulso ao cuidado: psicologia como chave para um trânsito humano e seguro”.

O tenente do Corpo de Bombeiros, André Luiz Teixeira, também irá compartilhar sua experiência com a palestra “Serviços de bombeiros no salvamento veicular”. Representando o Comando de Policiamento Rodoviário da região, o tenente Vagner Severo apresenta reflexões sobre “Segurança viária”.

Encerrando a programação, Jairo Antônio Bertelli Francisco Gabaldi Pereira, traz ao debate o tema “Mobilidade Sustentável: Desafios e Perspectivas para o Trânsito do Futuro”. Ele é investigador de polícia na Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga, docente no curso de Direito da Unirp de São José do Rio Preto e primeiro-secretário do Conseg Votuporanga.

O presidente do Conseg, Pedro Schnack, destacou a importância da iniciativa: “A realização da 1ª Conferência Comunitária de Segurança no Trânsito é um marco para Votuporanga. É um espaço de diálogo, aprendizado e construção coletiva, onde toda a comunidade pode contribuir com ideias para tornar o trânsito mais seguro e humano. Temos certeza de que este encontro será um passo importante para salvar vidas e fortalecer a consciência cidadã”.

O secretário de Trânsito, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, explicou que o encontro tem como objetivo debater sobre segurança viária, reunindo a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, além de representantes das Polícias Militar, Civil e Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Detran SP, Ministério Público, Poder Judiciário, Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), Santa Casa de Votuporanga, Searvo (Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos da Região Votuporanga) e demais instituições parceiras.

“Vamos oferecer palestras rápidas com profissionais altamente gabaritados para debatermos juntos estratégias que promovam um trânsito mais seguro, organizado e consciente para toda a população”, disse o secretário.

Ações na Semana do Trânsito

Além da 1ª Conferência Comunitária de Segurança no Trânsito, a Secretaria prepara uma ampla programação para a Semana Nacional do Trânsito 2025, com atividades que envolvem pontos de abordagens, palestras, mobilizações e visitas às escolas públicas e privadas. O objetivo é despertar a conscientização de motoristas, pedestres e ciclistas, reforçando a importância de atitudes seguras no dia a dia.

As ações começam nesta quinta-feira (18), às 19h, na feira livre da Praça São Bento, com entrega de panfletos e orientações educativas. A mobilização será repetida no dia 25 de setembro, no mesmo horário e local. Já no sábado (20) a Concha Acústica recebe atividades especiais para chamar a atenção da população sobre a necessidade de prudência no trânsito.