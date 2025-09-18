Polícia mira quadrilha chinesa envolvida em golpes que causaram prejuízo de R$ 50 milhões a investidores 

Segundo a Polícia Civil de São José do Rio Preto, foram cumpridos um mandado de prisão e sete de busca e apreensão contra investigados que criavam grupos fictícios de investimentos em redes sociais.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP cumpre nesta quinta-feira (18.set) mandados de prisão e busca e apreensão na capital contra uma quadrilha chinesa envolvida em golpes contra investidores que já passam de R$ 50 milhões.

Segundo a Polícia Civil, foram expedidos pela Justiça um mandado de prisão e sete mandados de busca e apreensão. A investigação apontou que os suspeitos criavam grupos fictícios de investimentos, divulgados em redes sociais, usando aplicativos vinculados a um falso grande banco digital.

Ainda segundo a polícia, as vítimas são de várias regiões do país e investiam valores crescentes, recebendo inicialmente um retorno financeiro que estabelecia uma relação de confiança com os suspeitos.

Depois disso, a quadrilha interrompia os resgates dos investimentos e desaparecia com o dinheiro. A análise de pouco mais de um mês das atividades financeiras do grupo identificou uma movimentação de mais de R$ 50 milhões.

Para poder movimentar os valores, o grupo utilizava contas de pessoa jurídica abertas de maneira fraudulenta. Durante a ação, batizada de China Trick (“Truque da China”), um dos investigados foi localizado na região do comércio popular do Brás e conduzido à delegacia.