Ancelotti, sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: “Depende apenas dele” 

Treinador afirma que questão física será determinante para a presença ou não do atacante na lista da seleção brasileira.

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, voltou a comentar sobre a possibilidade de convocar Neymar para a Copa do Mundo. Em entrevista publicada pelo “The Guardian” nesta quarta-feira (13.mai), o treinador afirmou que a ida ao Mundial depende apenas do atacante e de seu desempenho dentro de campo.

“A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar”, declarou o treinador.

O italiano alertou que a questão física será determinante em sua decisão, já que a parte técnica do jogador do Santos é “indiscutível”: “Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim.”

Neymar está entre os 55 jogadores incluídos por Carlo Ancelotti na pré-lista enviada à Fifa nesta semana. É desta relação que sairão os 26 nomes que o italiano anunciará em evento na próxima segunda-feira, no Museu do Amanhã. E possíveis substituições até a Copa do Mundo também precisam vir desta pré-lista.

Thiago Silva no radar

Quem também está na pré-lista é o zagueiro Thiago Silva. Ancelotti rasgou elogios ao defensor de 41 anos e destacou o bom momento vivido por ele no Porto: “Thiago Silva está nos planos, sim. Ele vem jogando muito bem, conquistou o Campeonato Português e está em ótima forma física. Líderes são importantes. Felizmente, este elenco tem líderes muito respeitados. Líderes que não falam muito, mas dão um bom exemplo, como Alisson, Casemiro, Marquinhos e Raphinha. Nesse sentido, o elenco está em boas mãos”, destacou.

Carlo Ancelotti e Thiago Silva têm uma relação de longa data. Os dois trabalharam juntos no Milan, clube que o zagueiro defendeu entre 2009 e 2012, e no Paris Saint-Germain, na temporada 12/23. O jogador disputou quatro Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022), além de ter conquistado a Copa das Confederações de 2013 e a Copa América de 2019 com a seleção brasileira. A última vez que ele defendeu a Amarelinha foi na Copa do Catar, sob comando de Tite.

Expectativa sobre Vini Jr.

Outro jogador que teve seu nome abordado na entrevista pelo técnico italiano foi Vinícius Júnior. Ancelotti destacou a expectativa criada em relação ao futebol do camisa 7 e como a pressão pode afetar o desempenho do atacante: “Olha, a responsabilidade que ele carrega pelo Brasil é enorme, especialmente nos últimos tempos. Essa responsabilidade pode ser um fardo para ele. Nosso trabalho na seleção é aliviar um pouco esse peso para que ele possa jogar com alegria, energia e todas as qualidades que possui.”

“Vejo o Vinícius como o via no Real Madrid: um jogador espetacular e uma pessoa espetacular que pode decidir uma partida sozinho. Ele será muito importante para o Brasil na Copa do Mundo. Mas ser o número 1? O craque? Não precisamos de um número 1. Não podemos focar tudo em apenas um jogador. Precisamos pensar como um time. Essa é a única maneira de ganhar a Copa do Mundo”, completou o treinador.

A convocação final para a Copa do Mundo acontece na próxima segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os convocados se apresentam dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, com exceção dos atletas envolvidos na final da Champions League, entre Paris Saint-Germain e Arsenal.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, em New Jersey. Antes, a Seleção encara em amistosos o Panamá, dia 31, no Maracanã, e o Egito, dia 6, em Cleveland.

*Com informações do ge