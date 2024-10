Por que Wendel Silva se surpreende com próprio início no Santos 

Com sete jogos e titularidade incontestável, atacante já participou de cinco gols da equipe.

Nem o próprio Wendel Silva imaginava um começo tão positivo pelo Santos. Contratado na janela de transferências no meio do ano, o centroavante assumiu logo de cara o posto de titular absoluto da equipe, deixando Julio Furch no banco de reservas, e tem números bons.

São sete jogos na conta de Wendel, com cinco participações diretas em gols, sendo dois marcados por ele e outras três assistências. Bastante participativo, se encaixou bem no esquema tático de Fábio Carille e não tem dado brecha para Furch reassumir seu antigo posto.

“Eu vim do futebol europeu, estou me adaptando muito bem e feliz. Ainda continuo nesse processo de adaptação com o grupo e buscando o meu melhor futebol aqui. Não esperava ser tão rápido assim tudo, fui pego de surpresa, mas fico feliz pelo momento e espero continuar assim”, disse, ao site oficial.

Vale destacar também nestas sete partidas o Santos esteve invicto. A última derrota do Peixe foi em 17 de agosto, para o Avaí. São quatro empates e quatro vitórias no total da série de invencibilidade.

Com ele de titular mais uma vez, o Santos volta a campo na próxima segunda-feira, para enfrentar o Goiás, às 21h, na Serrinha, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo é fundamental para as pretensões do clube de retomar a liderança.

*Com informações do ge

