Suspeito de esfaquear homem em bar é preso em Santa Fé do Sul 

Crime ocorreu na última quinta-feira (19), no bairro Beira Rio. Vítima foi socorrida em estado grave e transferida a um hospital, onde permanece na UTI.

Um homem de 34 anos suspeito de tentar matar outro, de 39, a facadas em um bar foi preso na quarta-feira (25.mar), em Santa Fé do Sul/SP. O crime ocorreu na última quinta-feira (19), no bairro Beira Rio.

Segundo a Polícia Civil, a equipe cumpriu o mandado de prisão temporária contra o suspeito. No dia do crime, ele discutiu com a vítima no bar e a esfaqueou no peito. Depois, fugiu.

A vítima foi socorrida em estado grave, levada ao pronto-socorro e transferida a um hospital, onde está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até a última atualização desta reportagem.

A partir do registro do caso, o delegado Higor Jorge instaurou inquérito para investigar o crime, apresentando à Justiça o pedido de prisão temporária do suspeito. Os investigadores cumpriram os mandados de busca na casa dele, onde foram apreendidos celulares e eletrônicos.

O suspeito foi encontrado no endereço residencial. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, pulou o muro e atravessou imóveis vizinhos, para escapar da abordagem. Os policiais conseguiram alcançá-lo e prendê-lo.

Conforme o delegado, o suspeito tem antecedentes criminais por violência com uso de arma. No dia 6 de fevereiro de 2025, ele esfaqueou um jovem de 21 anos em outro bar. A vítima sofreu ferimentos nas costas e precisou levar pontos. Ele recebeu atendimento e, depois, alta médica.

*Com informações do g1