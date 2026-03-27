Março Azul Marinho: Santa Casa de Votuporanga reforça a importância da prevenção ao câncer de intestino

O câncer de intestino costuma ser silencioso em sua fase inicial. Por isso, a atenção aos sinais do corpo é vital.

O mês de março ganha a cor azul-marinho para acender um alerta importante: a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer colorretal. Na Santa Casa de Votuporanga, nossa missão vai além do tratamento; trabalhamos para informar a comunidade e oferecer suporte especializado através do nosso Ambulatório de Oncologia.

O que é o Câncer Colorretal?

Este tipo de tumor atinge o intestino grosso (cólon) e o reto. Na maioria das vezes, ele se desenvolve a partir de pólipos — lesões benignas que crescem na parede do intestino. Se esses pólipos forem removidos precocemente, o câncer pode ser evitado.

Fique Atento aos Sintomas

O câncer de intestino costuma ser silencioso em sua fase inicial. Por isso, a atenção aos sinais do corpo é vital. Procure um médico se notar:

Mudança injustificada nos hábitos intestinais (diarreia ou prisão de ventre persistente);

Presença de sangue nas fezes;

Dores ou cólicas abdominais frequentes;

Perda de peso sem motivo aparente;

Cansaço e anemia.

Produtividade e Compromisso com a Vida: Dados de Impacto

Desde a sua inauguração em 2022, o Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga consolidou-se como um pilar de esperança e tecnologia para a nossa região. Os números refletem a magnitude desse trabalho:

Total de Atendimentos Oncológicos: Já ultrapassamos a marca de 4.641 atendimentos especializados, oferecendo suporte integral a pacientes em diversas frentes de tratamento.

Já ultrapassamos a marca de especializados, oferecendo suporte integral a pacientes em diversas frentes de tratamento. Foco no Março Azul Marinho: Somente para o diagnóstico e tratamento colorretal, foram realizados 660 atendimentos . Deste total, 442 atendimentos foram dedicados a casos de neoplasia de cólon; 218 atendimentos focados em neoplasia de reto.

Somente para o diagnóstico e tratamento colorretal, foram realizados .

Estes dados mostram que estamos na linha de frente, prontos para diagnosticar com agilidade e tratar com a excelência que a nossa população merece.

Diferenciais que Transformam o Cuidado: Tecnologia e Segurança

Na Santa Casa de Votuporanga, o tratamento do câncer é conduzido com rigor técnico e infraestrutura de ponta, garantindo que cada etapa seja segura e eficiente:

Equipe Multidisciplinar: O tratamento não é feito apenas por médicos. Contamos com enfermeiros especializados, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais que olham para o paciente de forma integral.

O tratamento não é feito apenas por médicos. Contamos com enfermeiros especializados, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais que olham para o paciente de forma integral. Tecnologia e Precisão: Utilizamos equipamentos de ponta para diagnósticos e procedimentos cirúrgicos, garantindo mais assertividade e menor tempo de recuperação.

Utilizamos equipamentos de ponta para diagnósticos e procedimentos cirúrgicos, garantindo mais assertividade e menor tempo de recuperação. Humanização (DNA Santa Casa): Sabemos que um diagnóstico de câncer é um desafio emocional. Por isso, nossa equipe é treinada para oferecer um atendimento com empatia e respeito.

Sabemos que um diagnóstico de câncer é um desafio emocional. Por isso, nossa equipe é treinada para oferecer um atendimento com empatia e respeito. Gestão de Fluxo: Trabalhamos com agilidade nos processos internos para que o início do tratamento ocorra o mais rápido possível, fator decisivo na oncologia.

Trabalhamos com agilidade nos processos internos para que o início do tratamento ocorra o mais rápido possível, fator decisivo na oncologia. Farmácia Oncológica Exclusiva : Contamos com uma unidade farmacêutica dedicada exclusivamente à oncologia. É neste ambiente controlado que ocorre a manipulação rigorosa dos medicamentos, seguindo todos os protocolos de biossegurança para garantir a estabilidade e a eficácia de cada dose.

: Contamos com uma unidade farmacêutica dedicada exclusivamente à oncologia. É neste ambiente controlado que ocorre a manipulação rigorosa dos medicamentos, seguindo todos os protocolos de biossegurança para garantir a estabilidade e a eficácia de cada dose. Armazenamento Especializado de Quimioterápicos : Dispomos de uma estrutura moderna de armazenamento, com controle rígido de temperatura e monitoramento constante. Isso assegura a integridade total dos fármacos quimioterápicos, preservando suas propriedades terapêuticas do recebimento até a aplicação.

: Dispomos de uma estrutura moderna de armazenamento, com controle rígido de temperatura e monitoramento constante. Isso assegura a integridade total dos fármacos quimioterápicos, preservando suas propriedades terapêuticas do recebimento até a aplicação. Centro de Infusão Moderno: Um espaço planejado para o máximo conforto durante as sessões de tratamento. Com poltronas reclináveis e acompanhamento constante da equipe de enfermagem, transformamos o tempo da infusão em um momento de cuidado e acolhimento.

Diagnóstico e Tratamento

A colonoscopia é o principal exame tanto para o diagnóstico quanto para a prevenção, pois permite a retirada de pólipos antes que se tornem malignos. Quando o câncer é confirmado, o tratamento é personalizado, podendo envolver cirurgia, quimioterapia e radioterapia, dependendo do estágio da doença.

Dica de Prevenção:

Além dos exames, mantenha uma dieta rica em fibras (frutas e vegetais), pratique exercícios físicos e evite o consumo excessivo de carnes processadas e álcool.

Prevenir é um ato de amor próprio. Neste Março Azul Marinho, olhe para a sua saúde com atenção.