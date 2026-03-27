Em comemoração aos 60 anos, Unifev anuncia expansão da Cidade Universitária

Os detalhes do projeto, atualmente em fase final de elaboração, foram apresentados para autoridades e lideranças. Obra representará um marco importante para o futuro da Instituição.

Em 2026, a Unifev celebra 60 anos, período no qual se consolidou como referência em educação. Para marcar essa data especial, a Instituição anunciou uma grande iniciativa: a ampliação da Cidade Universitária, um passo que abrirá uma nova página em direção ao futuro da Instituição.

Os detalhes do projeto, ainda em fase final de elaboração, foram apresentados a autoridades e lideranças de Votuporanga e região em uma reunião realizada hoje (24/3) no final da tarde, no auditório da Cidade Universitária.

Os convidados foram recepcionados pelo diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, pelo reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e pelo pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Walter Sampaio Filho.

O evento contou com a presença do prefeito Jorge Seba; do vice-prefeito, Luiz Torrinha; secretários municipais; do presidente da Câmara Municipal, Daniel David; vereadores; além de membros da diretoria executiva, do conselho fiscal e do conselho de curadores da FEV; representantes de entidades da cidade; bem como coordenadores da Unifev e do Colégio Unifev.

O reitor da Unifev destacou os benefícios acadêmicos que o projeto proporcionará. “Ao completar 60 anos, daremos mais um passo significativo em nossa história, transferindo a estrutura dos prédios do câmpus Centro para a Cidade Universitária. Essa mudança vai garantir maior qualidade de ensino, conforto para os alunos e comodidade para nossos colaboradores. Será um avanço que beneficiará também toda a comunidade, ampliando o potencial do Centro Universitário de Votuporanga e estabelecendo diretrizes para nossas ações futuras e de longo prazo, sempre com o compromisso de investir em educação, ciência e tecnologia”, afirmou.

Segundo o diretor-presidente da FEV, a concentração de toda a estrutura em um único câmpus também trará diversos benefícios administrativos. “É essencial que os projetos e objetivos da Instituição estejam alinhados não apenas com as demandas educacionais e sociais, mas também com o desenvolvimento econômico sustentável da Unifev, garantindo a continuidade das atividades com excelência. Reunir todos os setores em um só local vai facilitar o trabalho e acelerar a execução de projetos, pois tudo estará concentrado no mesmo espaço. A combinação desses fatores proporcionará exatamente o que planejamos: ensino de qualidade, melhores condições estruturais e uma experiência universitária ainda mais enriquecedora para nossos alunos, corpo docente e colaboradores. Além disso, a Cidade Universitária, que já é um espaço extraordinário, será transformada em um cartão-postal ainda mais atraente para Votuporanga. Por isso, esse projeto tem uma importância tão significativa para a Unifev. Este é o primeiro capítulo dos nossos próximos 60 anos”, concluiu.