Suspeito de abusar de criança é espancado por grupo em Fernandópolis 

Imagem da agressão, enviada à reportagem nesta quinta-feira (15), mostra o homem sendo agredido com socos e pontapés em uma quadra esportiva do bairro CDHU. Inquérito investiga a denúncia de abuso.

Um jovem de 18 anos foi espancado por um grupo em uma quadra no bairro CDHU, em Fernandópolis/SP. O homem é suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança, de dez anos.

A imagem da agressão, enviada à reportagem nesta quinta-feira (15.jan), mostra o homem sendo agredido com socos e pontapés, sem oferecer reação ao ataque. Não há informações se ele ficou ferido ou se precisou de atendimento médico.

Conforme o delegado responsável pela investigação, Delmiro Dantas Cano, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), um inquérito foi aberto para apurar o abuso, que teria ocorrido há três meses. O suspeito tem passagens por furtos.

De acordo com o apurado, a família somente descobriu o caso após notar o comportamento alterado da menina e procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

*Com informações do g1