Polícia apreende quase meia tonelada de drogas em carga de carne em caminhão frigorífico em Rio Preto 

Entorpecentes estavam ocultos entre 29 toneladas de carne bovina transportadas de Boca do Acre/AM para Campo Limpo Paulista/SP. Motorista foi preso em flagrante.

Uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária apreendeu 458 quilos de drogas escondidos em um caminhão frigorífico que transportava carne bovina pela Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP. A apreensão ocorreu na tarde desta quinta-feira (4.jun). O motorista do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhão seguia de Boca do Acre/AM para Campo Limpo Paulista/SP transportando cerca de 29 toneladas de carne bovina resfriada.

Durante a abordagem, os policiais identificaram irregularidades nos lacres do compartimento de carga, o que levantou suspeitas. Com apoio de equipes do canil do Polícia Militar, um cão farejador indicou a possível presença de drogas no interior do veículo.

Após a abertura da carga, os agentes encontraram os entorpecentes escondidos entre as peças de carne transportadas.

Segundo a Polícia Rodoviária, foram apreendidos aproximadamente 350 quilos de skunk (versão mais potente da maconha), 94 quilos de pasta base de cocaína, seis quilos de cocaína e nove quilos de sementes de maconha.

Além das drogas, os policiais apreenderam o caminhão, o semirreboque, aparelhos celulares e a própria carga utilizada para ocultar os entorpecentes.

O motorista foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

*Com informações do g1