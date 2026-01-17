CAV busca reabilitação contra o Sertãozinho 

O duelo ocorre neste sábado (17), às 19h, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, em Sertãozinho/SP.
O Clube Atlético Votuporanguense busca reabilitação no Campeonato Paulista da Série A2 contra o Sertãozinho na noite deste sábado (17.jan), às 19h, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, em Sertãozinho/SP.
A Pantera Alvinegra, que venceu o Água Santa na estreia, na Arena Plínio Marin, não repetiu a mesma atuação na segunda rodada e acabou dominado e vencido por 1 a 0 pelo Ituano, na noite da última quarta-feira (14.jan), no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, em Itu/SP. Com o resultado, o Votuporanguense aparece na 10ª colocação da tabela com três pontos conquistados.
Para o duelo em Sertãozinho, o CAV do treinador Paulo Roberto Santos, ainda não contará com o atacante Marcos Nunes, que está no Departamento Médico (DM) da Pantera Alvinegra. Já o meia Kauê Muniz (Portuga) e o atacante Minho foram liberados pelo DM e seguem em transição. Por outro lado, a equipe terá o retorno do atacante Anderson Feijão.
A Pantera Alvinegra teve curto período de preparação e embarcou para Sertãozinho no início da tarde desta sexta-feira (16).
O Sertãozinho, que estreou em casa, empatando sem gols com o Taubaté, vem de vitória contra o XV de Piracicaba, no Barão da Serra Negra, em Piracicaba, em um jogão com direito à sete gols, duas viradas e definição no fim. Diego marcou aos 45 minutos do segundo tempo e deu o triunfo por 4 a 3 para o Touro dos Canaviais. Com o resultado, o Sertãozinho soma 4 pontos, estacionando invicto entre os líderes do Paulistão A2.
Arbitragem
Para o duelo entre Sertãozinho x CAV à Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Gustavo Alencar Rodrigues, que será auxiliado por Diogo Cruz Freire e José Lucas Candido de Souza; já Henrique Otto Cruz Hengstmam atuará como quarto árbitro e Carlos Donizeti Pianosqui será o analista de vídeo.
Ingressos
Os ingressos para o duelo entre Sertãozinho x CAV estão à venda no site: https://ceosports.com.br/ Já as bilheterias do Fredericão estarão abertas a partir das 10h30, deste sábado (17). Confira os setores e valores abaixo:
- Arquibancada (Norte/Sul/Leste): R$ 45,00 / R$ 22,50 (meia)
- Coberta (Oeste): R$ 60,00 / R$ 30,00 (meia)
- Setor Oeste (Cativa): R$ 99,00 / R$ 49,50